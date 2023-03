L’Astralpool CN Sabadell neda decidit cap a la primera lliga

Tornava a ser un plebiscit, un nou cara a cara entre els dos colossos de la Divisió Honor masculina entre l’Astralpool Club Natació Sabadell i l’Atlètic-Barceloneta, de cara a una hipotètica final del play-off per al títol de lliga. I novament, l’equip de Quim Colet, tal com va succeir a la Sant Sebastià, s’ha desfet del líder del grup 1 de la Champions League i gran dominador de les competicions nacionals en la darrera dècada (10-8).

Si desfer-se del Barceloneta ja de per si és complicat, aquest vespre a la Finetwork Aquàtics els waterpolistes sabadellencs han hagut de fer front a la polèmica actuació arbitral, qui ha anul·lat dos gols a l’Astralpool, i que ha obligat a remar a contracorrent durant bona part del partit. En el primer període, uns i altres els ha costat crear llançaments amb facilitat, i només Kosta Averka i Nikolas Paul han estat capaços de superar Unai Aguirre i Edu Lorrio, respectivament. En el segon període, del momentani 1 a 2, obra de Ramiro Veich, poc després anul·lat, els barcelonins han agafat la iniciativa, situant un preocupant 1 a 4, escurçat per Fran Valera al final del segon període (2-4).

A l’inici de la represa, Luke Pavillard ha situat el 2 a 5, però tot seguit, parcial de 2 a 0, amb gols de Kosta Averka i Bernat Sanahuja, per encendre la Finetwork Aquatics de Can Llong (3-5). Una exclusió de Ramiro Veich ha donat ales als d’Elvis Fatovic per trencar el parcial i entrar en un escenari d’intercanvi de cops, d’on l’Astralpool n’ha sortit ben viu (6-7).

Ja en el darrer període, Marcel Teclas, amb un gran gol des de la boia, tornava la igualada (7-7), després de dos períodes de domini visitant. Les alternances al marcador s’han mantingut durant el 8 a 8, fins que el màxim golejador de l’Astralpool, Kosta Averka, amb una genialitat, ha servit el gol a Javi Bustos per fer el 9 a 8. A la desesperada, i amb l’atac de set, amb Unai Aguirre al capdavant, el Club ho ha aprofitat per fer el definitiu 10 a 8.