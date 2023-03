Sabadell incorpora 9 milions d’euros del romanent al seu pressupost

El Govern ha aprovat ampliar el pressupost de l’Ajuntament en 8,7 milions d’euros en un ple extraordinari aquest mes de març. Es tracta de la quarta modificació del crèdit del pressupost per al 2023. El punt del ple s’ha aprovat pel vot de qualitat de l’alcaldessa, Marta Farrés, ja que alguns regidors no han pogut assistir a la votació per motius laborals i hi ha hagut empat entre els vots a favor de PSC, Junts i la regidora no adscrita i els vots en contra d’ERC, Crida i Cs.

L’any anterior, el romament va ser de 23 milions d’euros. Descomptats els romanents, el superàvit disponible de 13,6 milions d’euros. D’aquests, se n’utilitzaran 8,7 per cobrir diverses “necessitats de l’exercici”, tal com ha apuntat la quarta tinenta d’alcaldessa i responsable de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González. I queden reservats més de quatre milions d’euros.

A què es destinaran els diners?

Bona part del romanent es destinarà a partides de Desenvolupament urbà, on destaquen 1,4 milions d’euros per IPC d’Smatsa, 772.000 euros per la liquidació del 2022 de TUS i 600.000 euros serviran per pagar les despeses de gas i llum. L’actualització del pressupost també destina 500.000 euros més a prestacions socials i 350.000 euros a plans d’ocupació.

L’oposició critica l’ús del romanent

La regidora d’ERC Èlia Soriano-Costa ha denunciat que “no hem pogut avançar en aquestes coses que són les que ens fan avançar com a ciutat”, ja que els republicans haurien apostat per invertir en altres mecanismes que permetessin deixar de fer servir elements com el gas i instal·lat plaques solars per generar energia verda. “El pressupost creix molt amb romanents, però després l’execució no arriba”, ha dit la regidora de la Crida per Sabadell Anna Lara, que ha explicat que l’any passat l’exeució en inversions va ser del 22,7% i, del pressupost ordinari, del 68,7%.

Per la seva part, el portaveu de Ciutadans, José Luis Fernández, ha recordat que el romanent “està pensat per coses que puguin venir, no coses ordinàries”, com el gas o l’increment de l’IPC d’Smatsa. Junts ha votat a favor de la modificació del crèdit, donant “continuació als acords de negociació que hem mantingut durant aquest darrer any respecte als pressupostos”, ha dit el portaveu i alcaldable Lluís Matas.