SORTEIG | Vols guanyar entrades per anar a veure el Circ Raluy Legacy a Sabadell?

El Circ Raluy Legacy torna a Sabadell, després de dos anys d’absència, per presentar una producció arriscada, visual i sorprenent, un xou amb reconeguts artistes internacionals que desplega l’art i el savoir faire de la família Raluy. L’obectiu, avança la companyia, és “viure, sentir i compartir l’art tan singular que és el circ”. Es podrà veure l’avinguda de Francesc Macià de Sabadell a partir del 30 de març i fins al 9 d’abril.

El Diari de Sabadell sorteja 230 entrades entre les persones que completin el següent formulari. Els guanyadors rebran un correu electrònic de confirmació a l’adreça que indiquin. El sorteig es farà aquest dimecres, 29 de març, a les 14 h.

“In Art we trust és un sorprenent xou sense precedents que ens transporta a la més pura essència del circ, quant la sorpresa i l’emoció fascinaven al públic, deixant-se impressionar per l’espectacle. Amb aquesta producció hem volgut retre homenatge a l’art, amb el que vivim i confiem des de fa més de 100 anys, les sis generacions de la família” comenta Louisa Raluy, codirectora del circ.

La companyia considera que és producció més visual i sorprenent han creat fins avui. Després de 9 mesos de gira, In Art we trust ja ha estat presenciada per més de 130.000 espectadors.

“No és només un espectacle de circ, ja que combina moltes tècniques en què conflueixen diferents mons i disciplines. Ens hem deixat la pell i el cor en aquest nou espectacle on cada número és una obra d’art per si mateixa. Hem reunit el millor equip per oferir el millor circ” comenta Kerry Raluy, germana de la Louisa i codirectora del circ.

La nova producció compta amb ingredients d’excepció. Els Triplets, tres artistes que desafien el trapezi amb audàcia i humor. La màgia de Rodrigo Tolzen, que “farà creure en l’impossible”. Suspesa només pels seus cabells, Eva Swartset, misteriosa i hipnòtica, es balanceja mentre s’eleva per sobre de la pista.

Sian, una singular artista que amb gran elegància i destresa sorprèn amb una mostra de precisos malabars amb els peus. Dimitri, que conduirà al públic a través de l’espectacle. Hi haurà les noves aventures de Bigotis i Pietro, que sempre sorprenen i fan riure. El duo Valencia presentarà un número de risc: “la roda de la mort gira a una velocitat d’infart”, moguda únicament pels dos artistes que l’equilibren i controlen “en una demostració d’intrèpida acrobàcia”.

A més, la companya presenta la iniciativa Happy-Friday, amb un 50% de descompte per famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat, carnet jove i jubilats a les funcions dels divendres. La venda d’entrades es realitzarà a la web de la companyia i en les taquilles del Circ.