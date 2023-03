Alberto Fernández: “Tinc claríssima la salvació del Sabadell. Pot estar en els 45 punts”

Empat amarg a Lezama i dolorosa derrota contra el Barcelona At. a la Nova Creu Alta. La trilogia de rivals filials es tancarà diumenge (16 h) a Zubieta amb una autèntica prova de foc, contra un dels conjunts més en forma del grup, la Real Sociedad B. El Sabadell vol trencar aquesta dinàmica negativa de resultats.

Alberto Fernández ho contempla com una bona oportunitat: “la Real B és un gran equip, amb jugadors joves de moltíssima qualitat, però els filials són un món i mai se sap per a on sortiran. Ens hem de centrar en nosaltres i sortirem amb l’únic objectiu de sumar els tres punts”.

El jugador murcià es va convertir en una peça fonamental a la primera volta, però la lesió al genoll i les aturades per sanció l’han fet perdre pistonada. “No vaig poder tenir continuïtat en el meu joc, però ara em torno a trobar bé i al cent per cent físicament. La segona part contra el Barcelona At. m’ha donat confiança i estic preparat per oferir de nou la meva millor versió”.

Més competència

L’arribada de Cristian Herrera en el mercat d’hivern ha augmentat la competència en la zona d’atac, juntament amb Moha Keita i Pau Víctor. “Això sempre és positiu perquè entrenes millor i també pots tenir un rendiment superior. Jo em sento un jugador important de la plantilla i ara depèn del míster. Si surto, intentaré aprofitar els minuts al màxim”.

La temporada passada li va tocar viure la cara amarga del futbol amb el descens de l’UCAM Múrcia. Ara, Alberto Fernández diu que té “claríssima” la permanència del Sabadell. “L’equip arriba a aquest tram final en un bon moment, cada partit està millor”, diu. També es va mullar sobre on pot estar la salvació. “Penso que el nivell de l’any passat era superior i no caldrà arribar als 48 punts. Els meus càlculs apunten que amb 45 pot ser suficient”. El Sabadell en té ara 35 i en queden 27 per disputar. Facin comptes.