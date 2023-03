L’Astralpool serà a la final de la Champions League

El pentacampió d’Europa jugarà aquest dissabte (17.30 h), a la Finetwork Aquàtics de Can Llong, la seva novena final continental. Aquest divendres, les waterpolistes de David Palma s’han desfet del rei europeu, l’Orizzonte de Catània –vuit títols–, per 12 a 13, i ja esperen el rival que sortirà del partit entre el Dunaújváros hongarès i el CN Mataró (20 h).

No ha estat un partit gens fàcil per a les waterpolistes de David Palma, que pràcticament han hagut d’anar a remolc de les de Martina Miceli durant tot el partit. La clau passava per ser sòlides en defensa, però avui les italianes han trobat la manera de fer ‘mal’ a les sabadellenques. A excepció del momentani 0 a 1, obra de Maggie Steffens, l’Astralpool no ha tingut la iniciativa al marcador fins al tercer quart. En aquests setze minuts, les italianes Marletta, Bettini, Viacava i l’australiana Alice Williams, han arribat a situar un preocupant 5 a 2, poc abans de l’equador del segon període: “Ens ha costat molt en defensa bloquejar el llançament. Desconec, encara, si és que estàvem massa estàtiques o massa baixes en defensa. Teníem la sensació que érem vulnerables”, ha assegurat Palma, poc després d’aconseguir el triomf. En la mateixa línia, una de les dues màximes golejadores de l’Astralpool en el dia d’avui, la rubinenca Bea Ortiz, ha afegit que “mirarem el que hem fet malament en defensa per corregir-ho de cara a demà. Elles han fet el seu joc, però avui el més important era passar”.

Precisament, Bea Ortiz ha estat qui ha trencat el parcial de 3 a 0 per iniciar una remuntada que conduiria a les sabadellenques al momentani 6 a 6, amb les dianes d’Irene González, la nordamericana Maggie Steffens i la sabadellenca Judith Forca, abans d’iniciar les darreres dues parts (6-6). Però l’hemorràgia defensiva ha tingut un nou capítol, arribant a encaixar cinc gols en vuit minuts i deixant a les italianes amb una renda d’un gol abans del darrer assalt (11-10). “Pensava que a la tercera part aconseguiríem trencar el ritme, però l’Orizzonte ha estat capaç d’aguantar i això ens ha obligat a treballar de valent”, reconeixia el tècnic sabadellenc. L’Astralpool ha acabat el partit amb quatre de catorze gols en la superioritat numèrica. En el darrer quart, el pentacampió ha aconseguit fer-se fort en defensa i assecar el talent ofensiu italià, amb l’aparició de Laura Ester, clau en dues jugades consecutives amb inferioritat numèrica. En atac, novament, Bea Ortiz ha fet l’empat i les sabadellenques Maica Garcia i Judith Forca, amb un gran gol, han sentenciat l’eliminatòria, amb un parcial d’u a tres.