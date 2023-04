L’autoconsum compartit: l’assignatura pendent

A Sabadell, durant el passat 2022, es van instal·lar 426 instal·lacions d’autoconsum, de les quals quatre van ser per al consum compartit, segons dades de la Direcció General d’Energia, i en el conjunt de Catalunya se’n van instal·lar 25.333 per a l’autoconsum unifamiliar, mentre que per al col·lectiu poc menys de 400 (379).

Per contextualitzar les dades, Sabadell es troba en la vuitena posició del rànquing de poblacions amb més instal·lacions de Catalunya –l’any 2020 era la tercera població–, molt allunyada de Sant Cugat, Barcelona i Terrassa, les tres ciutats amb més instal·lacions i potència instal·lada.

“S’estan fent els deures amb els habitatges unifamiliars, avançant a molt bon ritme, però cal fer els deures importants, que són els edificis plurifamiliars i les cobertes industrials”, apunten des de l’Institut Català de l’Energia.

Però i perquè hi ha dues velocitats en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum, sigui individual o col·lectiu? En la instal·lació en edificis plurifamiliars instal·ladors i beneficiaris es troben en diversos entrebancs administratius i comercials, arribant a frenar la seva instal·lació final. “Els terminis de costum ja són lents, però en una comunitat plurifamiliar els tempos encara són més llargs, abans els veïns no es posen d’acord i s’arriba a bon port amb les comercialitzadores i distribuïdores, poden passar molts mesos”, apunta Roger Llorens, cap de la Comissió d’Energia de la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGiCat).

Sabadell, un cas particular

Més enllà d’aquests tràmits i gestions, i del parc de l’habitatge de cada població catalana, en el cas concret de Sabadell, i a diferència d’altres poblacions com Sant Cugat, Rubí o Mollet, l’ordenança fiscal respecte la bonificació d’IBI per a la instal·lació de plaques solars afegeix un entrebanc més a la instal·lació d’autoconsum. I és que entre els requisits per optar-hi, es demana una factura de cada veí de la comunitat que estigui endollat a la xarxa d’autoconsum: “No podem fer vint factures, amb la perillositat de morositat que això pot suposar. Un arquitecte fa una comunitat i una única factura, aquí se’ns demana una factura nominativa de cada client”, lamenta Andrés Cano, de l’empresa sabadellenca Som Confort Solar.

En la mateixa línia, s’expressa Sebastià Ruiz, coordinador local de Som Energia, que afegeix que “sabem que és un tema complex, però els qui viuen en un edifici plurifamiliar no estan en igualtat de condicions que una persona que viu en una casa unifamiliar. Caldria equiparar-ho”.

Des de l’Ajuntament, no descarten revisar l’ordenança en un futur, si bé és cert que tot anirà en funció de la demanda de l’autoconsum compartit.