La Fira Sakura Matsuri torna a aterrar a la ciutat, de divendres 14 a diumenge 16 d’abril, per submergir la ciutat en la cultura i les tradicions del Japó. L’esdeveniment repeteix a la Fira de Sabadell, per on l’any passat van passar prop de 7.500 visitants. Hi haurà una cinquantena d’estands i un centenar d’activitats i conferències, especialment relacionades amb la gastronomia, el manga i l’anime i les arts marcials. A més, hi haurà botigues, exposicions, un photocall, un tatami amb combats en directe, algun concert i servei de restauració.

Divendres

L’acte d’obertura de la Fira Sakura Matsuri serà divendres a les 18h, amb una interpretació i una cerimònia tradicional. Des de les 16h, però, ja hi haurà activitats, com el Manga Challenge i l’inici de les mostres d’arts marcials, i a les 17h l’inici de la jornada gastronòmica, amb conferències.

Dissabte

El dissabte la Fira Sakura Matsuri obrirà de 10 a 20h. A l’escenari principal hi haurà, d’11 a 14h, teatre japonès. A partir de les 15h, un concurs de dibuixants, amb l’Escola Josso.

Una de les activitats més esperades és el concurs de Cosplay, en què els visitants es disfressen de forma molt realista de personatges de sèries i còmics japonesos. Serà de 16h a 18h.

A l’Auditori, hi haurà l’activitat Loop Otaku, de 10 a 12h, de 13 a 17h i de 19 a 20h. Durant tot el dia, hi haurà xerrades sobre cultura i tradicions japoneses a la Sala 1 i Sala 3 i conferències gastronòmiques a la Sala 2.

De 10.30h fins a les 19h hi haurà arts marcials al tatami. S’hi podran veure mostres de Kendo, Aikido, Iaido i Jodo, per exemple.

Diumenge

El diumenge continuarà amb conferències, tallers i xerrades al llarg de tot el dia i amb l’activitat Loop Otaku (de 10 a 19h, a l’Auditori). I amb al·licients especials, com per exemple el concurs de Cosplay infantil (12h), el concert de Saori Midnight (15h), la jornada gastronòmica sobre els Onigiris (11h), un taller de sushi (12.30h) i un altre sobre el Takoyaki (18h). Com el dissabte, hi haurà exhibicions d’arts marcials.

Arts marcials a la Pista Coberta d’Atletisme

Paral·lelament a Fira Sabadell, la Sakura Matsuri se celebrarà també a a la Pista Coberta d’Atletisme. Allà s’hi desenvoluparan entrenaments, seminaris i competicions d’arts marcials com el Judo, el Budokan Embukai, el Karate, el Iaido, el Jodo i el Kenjutsu.