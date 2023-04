L’OAR Gràcia Sabadell acaba segon i ara ja espera rival

L’últim partit de lliga regular en el grup C de la Divisió Plata femenina no va canviar res: el Mislata va ser molt superior al Gavà (20-36) i va mantenir el lideratge sense cap mena de complicació. No hi va haver, doncs, cap sorpresa i el Gràcia acaba, com era d’esperar, en el segon lloc de la classificació.

En el desplaçament a Onda les gracienques van complir el tràmit i poca cosa més. No van necessitar fer cap esforç especial per superar el seu rival, a qui en moltes ocasions van facilitar la feina pels regals, en forma de pèrdues de possessió, que van acabar en gols de contracop. Més destacades en la tasca defensiva que en l’atacant, van trigar a obrir diferència en el marcador (7-8). No va ser fins al minut 15 que el Gràcia va començar a practicar un joc més assenyat amb el qual aconseguí que el resultat al descans fes més patxoca (11-16).

A la represa, en canvi, les verd-i-blanques van fer un festival de despropòsits en les cinc primeres possessions. Mireia Pascual, a la sisena i de contracop, acabà amb el desconcert. Encara sort que l’Onda només en va aprofitar un parell, de les pilotes recuperades, i no va apropar-se del tot (13-16). Una vegada retornats els 5 gols de diferència (14-19) l’enfrontament va anar avançant sense cap classe d’al·licient ni d’incidència remarcable fins a consumir-se, i també la lliga en què el conjunt de Carol Carmona ha guanyat el dret a participar en la fase d’ascens.

El pas immediat, el dissabte vinent, l’anada de l’eliminatòria -serà al pavelló del carrer de Boccaccio- contra un dels primers classificats dels altres tres grups: Lanzarote Puerto del Carmen, Zarautz o BM Roquetas. El sorteig, dilluns (17 hores), decidirà.

El masculí compleix (32-34)

Al conjunt verd-i-blanc només li valia la victòria per poder mantenir vives les opcions de desbancar el Sant Cugat del segon lloc de la classificació. Al final la va aconseguir gràcies als gols d’Ugo Aitsahalia i Quim Vaillo que van desfer l’empat amb què s’arribà als moments decisius. Així, quan falten tres jornades, continua la diferència de 3 punts favorable al Sant Cugat, ja que també va guanyar, amb la comoditat esperada, en la visita al cuer Poble Nou (22-40).

Al pavelló ‘Els quatre hereus’ hi va haver un constant estira-i-arronsa, fent bones les previsions d’igualtat i de la dificultat que trobaria el Gràcia per superar un rival que mai defalleix. La primera part finalitzà amb el marcador ajustat (17-16) després que cap equip obtingué arribar al descans amb una diferència significativa. Qui en va tenir l’oportunitat va ser el conjunt verd-i-blanc, ja que, una vegada va anul·lar el 2-0 inicial, va obrir el marge més ampli del partit (4-8), que conservà fins al 6-10, però que se li encongí amb el parcial 3-0 en contra (9-10). Dos encerts de Lluís Marrugat van reactivar el Gràcia (9-12), només momentàniament perquè el Sant Esteve, en tornar del temps mort demanat pel seu entrenador, va cometre pocs errors en les possessions i va capgirar el 15-16 del marcador amb gols de Joan Vila i Lluís Morell.

La segona part començà com l’anterior, amb dos gols que donaven als locals el màxim avantatge (19-16). El Gràcia també el va anul·lar tot seguit (21-21) per donar pas a la fase en què el que feia un ho repetia l’altre. Els empats, doncs, van sovintejar i van fer créixer l’interès amb el 32-32 quan només faltaven dos minuts. Ugo Aitsahalia va tornar a avançar el Gràcia (32-33), que resistí en l’intent d’empatar dels santestevencs i que en la darrera possessió, interrompuda pel temps mort de Pere Ayats, assegurà els 2 punts amb el gol de Quim Vaillo quan la botzina estava a punt de sonar.