El cicle de debats electorals organitzats per Sabadell Cercle d’Entitats ha encetat el seu segon bloc, per parlar del projecte social a Sabadell. Representants dels grups municipals van asseure’s davant del prop d’un centenar de persones que va aplegar-se a la Fundació Bosch i Cardellach per mirar de guanyar-se la seva confiança de cara a les eleccions de maig. El debat, conduït per la periodista de Ràdio Sabadell, Mireia Sans, va dimensionar-se en multitud de temàtiques al voltant de l’àmbit social. L’accés a l’habitatge, la futura residència pública del municipi o la cohesió als barris van centrar un debat que va desenvolupar-se plàcidament, tot i que amb algun dard emmetzinat entre els representants polítics.

Acollir-se al dret de tanteig i retracte i promoure la rehabilitació abans que la construcció va sorgir com una de les prioritats per garantir l’accés a l’habitatge, com van apuntar Pere Farrés (ERC), Nani Valero (Crida) o Joan Carles Torres (ECP). A això, Eloi Cortés (PSC), actual regidor d’Habitatge va reblar que “hem destinat 9 milions d’euros per rehabilitar pisos acollint-nos a aquest dret”. Com a alternativa, Lluís Matas (Junts) va proposar “potenciar un mecanisme que ja funciona, Vimusa”; al que José Luís Fernández (Cs) va contestar-li que “Vimusa és insuficient”. Totes les agrupacions van compartir la necessitat de crear un parc d’habitatge públic més ampli.

Respecte a la creació d’una residència pública a Sabadell, els partits s’hi van mostrar a favor, tot i que amb alguna desavinença pel que fa a la titularitat de la gestió de l’atenció a la gent gran. Mentre Junts defensava una “convivència entre la pública i la concertada”, conjunts com la Crida o ECP demanàven “no fer negoci amb la cura de les persones”. Sobre el mateix tema, Farrés i Fernández emfatitzaven que “cal potenciar l’atenció domiciliària a Sabadell” i Cortés va recordar que “actualment un 32% del pressupost d’acció social a l’atenció a la gent gran o el transport adaptat”. La Crida també va demanar “ampliar la xarxa d’atenció més enllà de la familiar”.