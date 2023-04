La investigació sobre el centre Residencial Palau Palau revela omissió de socors, festes, desatenció

La investigació oberta per la mort de 55 persones per covid al centre Residencial Palau durant l’esclat de la pandèmia relata situacions com ara l’omissió de socors, festes, desatenció dels residents o manca de comunicació amb els familiars. En el sumari del cas, que recull l’emissora local Ràdio Palau, es detallen les versions de treballadors del centre, així com dels familiars que no podien veure i en alguns casos ni tan sols parlar amb els seus pares o avis. En la investigació s’analitza un total de 8 residències del Vallès Occidental, on el cas de la de Palau-solità i Plegamans és la més destacada, donat que, entre d’altres, no va fer la primera comunicació amb el SEM fins el 4 d’abril, quan ja havien mort 9 residents per covid.

Les dades recollides denoten una falta de comunicació directa amb els familiars, amb impediments per poder parlar amb les persones que hi residien o veure’ls per videotrucada, però sobretot amb una negativa taxativa davant de qualsevol possibilitat d’extracció del centre. Una manca de comunicació que també es feia evident amb els estaments sanitaris, sense trucades al 061, el 112 o el SEM fins el 4 d’abril.

Per aquelles dates, ja es comptabilitzaven nou persones mortes a la residència. El primer trasllat a un centre hospitalari no es va produir fins el 15 d’abril, i des de llavors i fins el 29 d’aquell mateix mes se’n van fer una desena.

La documentació policial recull incompliments de les normatives vigents en els primers compassos de la pandèmia. Segons recull TV3, s’haurien fet dues festes amb la participació de mig centenar de residents, sense distància de seguretat ni mascareta.

Això vulnera totes les indicacions per evitar la propagació del virus, sobretot per impedir que accedís de l’exterior a una zona amb persones sensibles com ho és la gent d’avançada edat, i que els Mossos ho defineixen com una “ineficàcia i una imprudència reiterada”.

A més, els informes relaten una manca de neteja suficient a les habitacions, sense separar els residus contaminants i que no hi havia la disposició necessària dels equips de protecció personal, els EPIs.

Les famílies, dolgudes

En les declaracions als Mossos, els familiars lamenten els impediments per a poder contactar amb els seus residents. La negativa es donava a l’hora de contactar per telèfon o de parlar-hi a través de dispositius mòbils amb captació de vídeo, però també davant les peticions de trasllat a hospitals amb ambulàncies o vehicle propi, o fins i tot a mútues privades.

En un cas, es va aconseguir treure el 7 d’abril una resident, que segons la família presentava símptomes de deshidratació i tenia un aspecte de desnutrició, amb la mirada perduda i sense reaccionar a les preguntes que li feien. Va sobreviure, i segons els familiars, si s’hi hagués quedat hauria acabat morint per inanició.

També ha causat malestar el fet de conèixer l’existència d’unes indicacions que feien que es derivessin més recursos a aquells pacients que podrien tenir més possibilitats de sobreviure.

El cas del centre Residencial Palau l’assumeix el jutjat d’instrucció número 3 de Sabadell, que ja ha pres declaració a familiars dels morts, treballadors del centre i sanitaris, tant del CAP local com de Mútuam. El jutge investiga tres persones per un delicte d’omissió de socors, concretament el director i dos metges, que tenen previst declarar el proper mes de novembre.