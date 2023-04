El Sabadell vol donar un gran cop d’efecte a Las Gaunas

Reforçat anímicament per la gran victòria davant el Castellón, el Sabadell juga aquest diumenge a Logronyo (16 h) disposat a donar un gran cop d’efecte davant l’equip revelació del grup, la SD Logroñés, ara mateix lluitant per la zona de privilegi. Un centenar de seguidors arlequinats donaran suport a l’equip de Miki Lladó a Las Gaunas.

El tècnic arlequinat, que haurà de veure el partit fora de la banqueta per sanció, ha reflexionat profundament sobre la situació del seu equip davant aquesta recta final del campionat. “S’està treballant al màxim. No cal tenir por o ansietat sinó transmetre al camp les ganes i la fam per guanyar. Estem en un bon moment. Això no garanteix el resultat perquè en un partit intervenen molts factors, però el més important és tenir la consciència tranquil·la i assumir la responsabilitat en la mesura que toca. Afrontem una nova oportunitat: si va bé, fantàstic; si no surt tan bé, a continuar, mai desistirem”.

El mateix onze?

Després de la gran resposta davant el Castelló, Miki es planteja repetir l’onze, però no descarta algun retoc. “Sortirà el jugador que pugui aportar el millor per l’equip”, deixant en dubte la participació de César Morgado, encara afectat pel procés gripal i unes molèsties al peu.

No hi seran a Las Gaunas els lesionats Adán Gurdiel i Àlex Sala -aquest es perd la resta de temporada- mentre Sergi Garcia podria estar disponible la següent jornada. De moment, Miki Lladó només pensa en la SD Logroñés, “un equip equilibrat que m’agrada moltíssim. La seva puntuació no enganya”. Per cert, una prova de foc a la bona ‘estrella’ de Gerard Bofill a la banqueta.

Equip revelació

La SD Logroñés, l’equip considerat popular de Logronyo, s’ha guanyat a pols aquesta etiqueta amb la seva magnífica temporada. Amb la permanència lligada, fins i tot pot mirar cap amunt. Ara està a només 4 punts dels llocs de privilegi. El seu tècnic, Raúl Llona, ha construït un bloc ben treballat amb Iker Unzueta d’estilet golejador (12 gols). Ha convertit Las Gaunas en un feu pràcticament infranquejable: fa sis mesos de l’última derrota a casa, el 29 d’octubre, davant el Nàstic (1-2). Al seu camp s’ha desfet d’equips com el Barcelona At., Real Murcia, Castellón o el líder Eldense.

Tot i enfrontar-se a diferents denominacions del Logroñés, no existeix cap antecedent davant la SDL. Com a curiositat, serà la segona visita aquesta temporada a Las Gaunas, un fet molt poc habitual. Trobem l’antecedent del Rico Pérez alacantí, quan Hércules i Alicant van compartir el terreny de joc durant diverses temporades a Segona B, entre el 2002 i 2010.

L’arbitre serà Rubén Ruipérez Marín, del Comitè castellà-manxec (Albacete), amb un antecedent molt recordat per l’afició arlequinat: el famós duel del play-off a Marbella entre la Cultural Leonesa i el Sabadell el 2020 que es va decidir en una agònica tanda de penals a favor dels arlequinats. També va dirigir el Castellón-Sabadell de la temporada anterior al Nou Castàlia, amb un penal a favor (Jacobo) que va significar la primera victòria de l’etapa de Pedro Munitis.