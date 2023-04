Nou conflicte veïnal per l’alimentació de coloms: “No podem sortir a la nostra pròpia terrassa”

Nou cas d’incivisme veïnal vinculat a l’alimentació de coloms. Després que l’Anna expliqués la situació que viuen des de fa anys en un bloc del carrer de Riego de Sabadell, veïns del carrer de Güell i Ferrer han advertit que des de fa uns mesos els toca experimentar la mateixa problemàtica, amb una veïna d’un bloc que causa insalubritat i pudors amb la seva conducta.

“Vivim en uns Baixos i la veïna del 3r es dedica des de fa prop d’un any a alimentar coloms cada dia”, exposa l’Alba. Darrerament, adverteix, la situació s’ha agreujat malgrat els intents de mediació per acabar amb el problema. “Ens va dir que era rescatadora de coloms i que quan les havia cuidat, els posava en llibertat”, explica sobre el cas.

La situació s’ha tornat insostenible. “No podem sortir lliurement a la nostra pròpia terrassa, estendre la roba, ventilar casa nostra, etc.”, lamenten. Com en el cas de l’Anna, ja s’han presentat instàncies a nivell comunitari i l’Ajuntament ha coordinat una resposta per actuar-hi davant la negativa de la veïna. El consistori ha accedit a l’immoble per constatar el problema, iniciant un procés sancionador.

Davant de l’escenari complex amb què es troba, l’Ajuntament ha buscat “la manera més robusta” per fer l’expedient sancionador. Això, detallen fonts municipals, es pot efectuar més a través de l’ordenança de tinença d’animals que no pas de salut pública. En aquests moments, s’està redactant l’expedient sancionador per acabar amb el problema.

L’Ajuntament, conscient del problema

El regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha detallat que es tracta d’un problema present a totes les grans ciutats i que es treballa per pal·liar els efectes d’aquestes conductes incíviques. “Entenem perfectament la molèstia que suposa per als veïns afectats”, ha declarat. Per això, assegura que des del consistori s’està actuant “amb més contundència” en els últims mesos, optant per sancionar ja des d’un primer moment en què es notifica la situació.

En el cas de la veïna del carrer de Riego, ha lamentat que els processos administratius “han endarrerit el procés”, però s’ha mostrat confiat que aviat es pugui resoldre l’expedient per imposar “una multa màxima que podem imposar en aquestes situacions”, ha explicat.

La comunitat ha pres també mesures col·lectives per pal·liar la brutícia que genera, amb l’ús de xarxes i altres elements per espantar les aus, de moment, sense massa èxit. El cas d’aquest bloc de pisos es troba també en vies de solució. Com recorda l’Ajuntament, alimentar els coloms està prohibit per l’actual ordenança municipal de Sabadell. Malgrat això, la irresponsabilitat d’alguns ciutadans continua generant conflictes veïnals.