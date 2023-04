L’oposició critica la poca execució en inversions a Sabadell

Els grups de l’oposició de l’Ajuntament de Sabadell es mostren decebuts amb el grau d’execució en inversions del Govern l’any passat, que va executar el 23% de la inversió prevista el 2022 (20,7 milions d’euros). Denuncia que l’execució és baixa i acusa el Govern de no haver sigut capaç de gestionar correctament el pressupost de la corporació municipal. En canvi, la xifra de tancament es valora positivament per part de l’executiu perquè assegura que vuit de cada deu obres previstes s’han fet. “S’ha fet molta feina”, reivindica la tinenta d’alcaldessa, Montse González.

El principal grup de l’oposició, ERC, assegura que el 2021 ja va advertir que “ens trobàvem en un dels pitjors mandats en matèria d’execució pressupostària”, concretament en el capítol d’inversions. “I acaba el mandat de quatre anys i ens trobem un dels pitjors percentatges d’execució dels últims vuit anys”, segons l’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez.

El candidat d’ERC subratlla que “de cada quatre euros, tres no els gasten en inversions, i llavors presumeixen de pressupostos més alts de la història, quan això no té cap impacte real en la vida de la gent”. Fernàndez acusa l’alcaldessa, Marta Farrés, i el seu Govern de ser “incapaços de fer que els diners de tots nosaltres impactin positivament a tota la ciutat” perquè creu que a l’executiu “no hi ha la capacitat de gestió adient per poder revertir la situació”.

Comparteix la crítica la Crida per Sabadell. La regidora Anna Lara denuncia que acaba un mandat de “paràlisi” en què “la capacitat d’inversió ha estat molt baixa”. Segons Lara, el Govern “ha estat incapaç de complir les seves pròpies promeses” i la despesa en inversions no ha superat més de 2 de cada 10 euros de mitjana, mentre que el pressupost global no arriba a 7 de cada 10 euros executats. La Crida lamenta que la poca capacitat d’inversió s’ha produït en un moment d’excepcionalitat per la crisi de la covid en què “s’ha pogut gastar com s’ha volgut, agilitzant molt tots els processos”. Des de Ciutadans, el portaveu de la formació, José Luis Fernández, indica que “tenim un problema crònic de poca execució del pressupost”. Fernández atribueix la poca execució a “la ineficiència de l’Ajuntament” i posa d’exemple que el pla d’inversions del 2022 preveu reparar la font de la Via Alexandra, cosa que avui dia no s’ha fet.

Junts per Sabadell, soci preferent del Govern des de l’oposició, subratlla que l’execució dels programes que lidera, Gran Via Ripoll i Promoció de la Ciutat i Turisme, és del 74% i el 89% respectivament. Sobre el 23% d’execució de les inversions del conjunt de l’Ajuntament, fonts de Junts admeten que “és un percentatge força baix”.