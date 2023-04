Pau Resta: “Fins i tot quan no jugava la meva idea era continuar al Sabadell”

Imperial. Així es pot qualificar l’actuació de Pau Resta en les darreres jornades. El jove central de 22 anys de Tallada d’Empordà s’ha consolidat com una peça fonamental en la línia de tres que utilitza Miki Lladó a l’eix defensiu. Anticipació, contundència, un joc aeri espectacular i bona sortida de pilota sense complicar-se la vida. Una solvència absoluta que li ha permès guanyar-se un lloc a l’onze titular després d’una primera part del campionat marcat per l’ostracisme. Pau Resta ja suma un total de 17 partits i 1.173 minuts aquesta lliga d’arlequinat.

Podem dir que et trobes en el millor moment de la temporada? Penso que ha coincidit el millor moment de l’equip amb el meu i això també t’afavoreix a títol individual.

Quan vas fitxar pel Sabadell, procedent de l’Albacete, què esperaves? Sabia que ho tindria difícil i potser al principi estava destinat a un rol més secundari, com a cinquè central. Vaig participar en els primers tres partits i després, amb la recuperació del capità César Morgado, encara ho vaig tenir més difícil. Van ser uns mesos complicats, però jo vaig continuar entrenant sempre al màxim nivell. La família també em va ajudar en l’aspecte anímic. Jo era conscient de les dificultats i havia de lluitar per guanyar-me de nou una oportunitat.

El canvi de sistema a tres centrals amb Miki Lladó és un punt d’inflexió per a tu? És evident que augmenten les possibilitats de jugar. Havíem encaixat molts gols i el primer objectiu del Miki va ser aturar aquesta sagnia per poder equilibrar la resposta de l’equip.

I ara el Sabadell és una roca que desespera els rivals, sobretot fora de casa. Gairebé no concedeix ocasions… Sí, aquesta és la sensació que tenim al terreny de joc. Ens sentim còmodes amb aquest sistema i si marquem primer, el contrari sap que ho tindrà complicat. De totes maneres, també hem sabut reaccionar amb el marcador en contra, com va passar a Amorebieta o Zubieta. L’equip ha canviat totalment la dinàmica de la primera volta com a visitant.

A Las Gaunas es va demostrar. Del 3-0 encaixat contra la UD Logroñés al 0-1 de diumenge passat davant la SDL. Pas de gegant cap a la permanència? Considero que el ‘6 de 6’ d’aquestes dues últimes jornades ha significat un gran pas. De totes maneres, aquesta lliga és molt competitiva i així ho demostren equips com el Calahorra que és capaç de guanyar a Castelló o Cornellà. Encara ens queda camí per fer.

Es fan càlculs al vestidor? A aquestes altures del campionat és inevitable mirar els altres resultats… El més important, però, és que depenem de nosaltres mateixos i penso que amb dues victòries més estaria gairebé lligada la permanència.

Si el Sabadell està en un bon moment, ara arriba un At. Balears que també travessa un moment dolç amb tres victòries consecutives. Tots els equips et poden complicar la vida si et despistes o tens 20 minuts dolents. Hem de confiar en nosaltres i sortir a guanyar els tres punts.

Per cert, tot un repte per als centrals enfrontar-se al golejador Dioni? És un tros de davanter, dels millors de la categoria, i haurem d’estar molt atents. Esperem que no tingui el dia.

Amb algun company de la defensa tens una complicitat especial? Amb tots estic molt a gust, però potser amb el Guillem Molina ens hem entès molt bé en aquests dos últims partits.

El fet d’enfrontar-se a quatre rivals directes és una arma de doble fil? Si es guanya, la diferència pot ser definitiva, però en cas d’ensopegada tot es complica. La clau és jugar amb una màxima concentració i mantenir la dinàmica dels últims dos partits.

I com està el futur de Pau Resta? Jo vaig signar per un any amb opció a un altre, tot depèn d’una sèrie de condicionants i objectius.

Des de l’àrea esportiva del club, el missatge apunta a la teva continuïtat… Si el club té interès i jo també, serà tot més fàcil per entendre’ns. Fins i tot quan no jugava ja volia continuar aquí. Ara, però, el més important és assolir l’objectiu col·lectiu.

Per als jugadors joves com tu el Sabadell pot ser un trampolí important. Quin és o ha estat el teu gran referent de central? Des de petit era Carles Puyol. I ara em fixo en diferents jugadors, els seus moviments o detalls que em poden servir per millorar.