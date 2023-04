Nova reunió a Madrid per desencallar la ronda Nord

El Govern de la Generalitat i l’executiu espanyol celebren una nova reunió aquesta tarda per seguir avançant en l’acord de la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès. La trobada serà a les 5 de la tarda a Madrid. Per la part catalana hi participaran la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca; el secretari general de Territori, Joan Jaume; i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas; mentre que hi representaran el govern espanyol el secretari d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, David Lucas; i el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores.

Fa tot just deu dies es va celebrar una primera reunió entre els dos executius per mirar de desencallar l’acord, que va finalitzar amb bona sintonia entre les dues parts. El termini per tancar el pacte que s’havia fixat en un inici va acabar el 31 de març.

Els punts de conflicte

Entre les qüestions que bloquegen l’entesa hi ha el finançament, ja que la primera opció del govern espanyol és finançar l’obra amb la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia, proposta que la Generalitat rebutja. De totes maneres, després de la darrera reunió el Ministeri de Transports es va obrir a finançar les obres “al marge” de la disposició addicional tercera, és a dir, amb una “altra fórmula” de finançament.

Tampoc hi ha acord en el traçat. Mentre el govern català vol limitar la infraestructura al tram pactat entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès, l’executiu espanyol vol obrir la porta a continuar ampliant la B-40.