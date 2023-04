Carol Carmona: “Aquestes jugadores no tenen sostre, estic molt orgullosa d’elles”

Després de completar la gesta a Zarautz amb la classificació per les fases d’ascens, l’OAR Gràcia viu hores de felicitat al País Basc. La nit pot ser llarga per les jugadores verd-i-blanques. L’entrenadora, Carol Carmona, explicava al Diari de Sabadell, minuts després de la victòria (23-24), que “només tinc paraules d’agraïment per aquestes noies, els seus familiars i també els aficionats que han vingut aquí o han seguit el partit per la pantalla gegant del pavelló gracienc”.

En la seva anàlisi del partit, la Carol ha comentat que “l’hem tingut controlat del principi fins al final malgrat el patiment dels últims minuts. El Zarautz té un gran equip i amb el suport de tota la seva gent era normal que busqués la remuntada. També hem patit algunes exclusions i hem comès algunes errades de concentració quan hem vist que quedaven pocs minuts i estàvem molt a prop… Hem tingut la capacitat per mantenir la calma, confiava plenament en la victòria”.

Ja classificades per les fases d’ascens, l’entrenadora gracienca vol gaudir d’aquest moment. “Només puc dir que estic molt orgullosa d’aquestes jugadores, no tenen sostre. Han fet un gran esforç i gairebé no tinc paraules per definir el que sento”.

Una festa

El vestidor gracienc també era una festa. S’ha celebrat sobre la mateixa pista amb els aficionats, familiars i amics desplaçats i també dins, amb escenes d’eufòria, molt emotives. “Encara estic tremolant dels nervis i totes les sensacions viscudes. Ha estat tot increïble: el partit, els ànims de l’afició… Increïble”. Aquestes eren les úniques paraules que sortien de la boca d’una de les grans protagonistes del partit, la portera Mercè Buxó, qui ha fet un total de 15 aturades i s’ha convertit en un malson per les jugadores del Zarautz. Un autèntic mur.

Maria Monllor ha reconegut que el guió de la primera part “ha estat inesperat. Estem acostumades a jugar millor a les segones parts, però en aquest cas hem sortit molt endollades i hem pogut marcar diferències. Potser al final ens hem relaxat una mica massa, però hem pogut gaudir moltíssim del nostre joc i el final ha estat espectacular. Estem molt contentes”. Per cert, ha assegurat que complirien la promesa de sortir de festa amb l’Alba Martín, qui ha estat la primera golejadora gracienca del partit després del 2-0 inicial, i també ha quallat una sensacional actuació, com tot l’equip. Mereixen la festa.