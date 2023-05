FOTOS | Diables de La Creu Alta: 40 anys de foc i pòlvora

Els Diables de La Creu Alta estan de celebració. I és que 40 anys no se celebren cada dia. És una data especial. Per això aquest dissabte han organitzat tot un seguit d’activitats al punt neuràlgic del barri que els ha vist créixer, la plaça de La Creu Alta.

La cita ha arrencat al migdia, amb un vermut i un taller. Al voltant de les 16 h s’ha celebrat una mena d’olimpíades amb activitats de foc, sent una de les novetats dels actes d’aniversari. Als jocs hi han participat el Ball de Diables de Sabadell, Bruixes del Nord, Diables d’Argentona, Forques de Can Deu, Sentinelles d’Arkëmis i els Diables de La Creu Alta.

A continuació s’ha dut a terme la tabalada, que a poc a poc ha anat omplint la plaça de públic. I, finalment, cap a les 20h s’ha realitzat l’acte principal, el correfoc. Aquest ha donat la volta a la plaça i després hi ha acabat entrant. Un espectacle de foc i flama que ha comptat amb la presència dels Diables, els Banyetes i la Víbria de La Creu Alta.

“Ho agafem amb moltes ganes, 40 anys no es fan cada dia. Hem aconseguit reunir molta gent tant actual com veterans de la colla”, ha expressat Marta Gómez, cap de colla. Per ella un dels moments més especials és el sopar d’aniversari: “Venen fundadors de l’entitat i et permet recordar altres temps i maneres de fer”, ha afegit. Com a novetat de les celebracions l’entitat ha elaborat un número 40 gegant, acompanyant-lo de fotos antigues que recullen la història dels Diables.

Després del correfoc els membres de la colla han anat a fer el sopar d’aniversari. Mentrestant, a la plaça, han continuat les celebracions amb un seguit de concerts a càrrec de PD Tofu, Pandicorns i Gansos.

Fotos David Chao