La Crida arrenca una campanya amb “més vida” en un espectacle ple de simbolisme

La Crida ha arrencat aquest dijous al vespre la campanya electoral amb un acte ple de llums, flors i pirotècnia al Racó del Campanar. Com és habitual en cada tret de sortida cada quatre anys, la formació ha preparat una original presentació en tres actes per mostrar les línies mestres del grup municipal: habitatge, ecologisme, feminisme, municipalitzacions… i més vida, eslògan que acompanyarà el partit durant les dues pròximes setmanes abans del 28-M.

L’acte ha comptat amb la presència de prop d’un centenar de persones que han estat espectadors d’un recorregut que ha arrencat amb la reproducció de diversos sons i talls de veu referents al cas Mercuri, l’exalcalde Manuel Bustos i l’actual alcaldessa, Marta Farrés. Tot plegat, ambientat amb elements que han marcat l’últim mandat i que han estat objecte de crítiques de la Crida contra l’actual govern municipal.

En un segon acte, membres del partit han anat omplint l’indret de flors per simbolitzar el naixement de diverses iniciatives impulsades per la Crida durant la seva etapa a l’Ajuntament, en l’anterior mandat. Així, acompanyat de parlaments de l’alcaldable, Nani Valero, s’han destacat les principals línies mestres i propostes del grup, enfocades en polítiques d’habitatges social i propostes “per una ciutat on no hi hagi gent sense casa, ni cases sense gent”.

Finalment, la il·luminació de l’eslògan “Més vida, més Crida” ha servit per posar el punt final amb llum i soroll a una jornada que ha reivindicat la voluntat d'”una ciutat viva”. La traca final ha precedit la tradicional foto de família, just abans de començar la primera acció en campanya amb el repartiment de cartells per la ciutat “perquè tothom conegui la Crida”, han proclamat davant els aplaudiments dels presents.