El PSC planeja millorar els aparcaments de la ciutat

El PSC ha plantejat aquest matí un pla per millorar els aparcaments de la ciutat. Els socialistes entenen que és un dels principals problemes de Sabadell, pel que fa a la mobilitat, en especial als barris. Sobretot volen centrar-se en sis espais concrets. Aquests són els aparcaments del solar de l’Eix Macià, i els situats als carrers de Lluís Dalmau amb avinguda d’Estrasburg, Sarasate, a la carretera de Prats –adjacent a la comissaria dels Mossos d’Esquadra-, al carrer d’Esteve Paluzie o a la part alta de la ronda d’Ebre.

“La falta d’estacionament és un problema per a molts veïns de la ciutat, sobretot en barris on els edificis no compten amb aparcaments soterrats i on és difícil trobar espais alternatius, especialment a les nits”, ha explicat l’alcaldable, Marta Farrés.

La proposta planteja la millora de la situació actual d’espais que s’utilitzen com a estacionaments, intervenint en els accessos, els paviments o la il·luminació, entre d’altres. Tot amb l’objectiu de dignificar, incrementar i fer més accessibles i segurs determinats àmbits on no es preveuen actuacions d’urbanització definitiva a mitjà termini. Segons Farrés, s’aprofitarien espais que “ja s’utilitzen o no tenen un ús en breu” per ampliar els espais d’aparcament”. Des del PSC consideren que la mesura permetria adequar i ordenar diverses zones perquè els veïns estacionin amb unes millors condicions.