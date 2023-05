El PSC proposa crear una anella verda a Sabadell i obrir la ciutat al Ripoll

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha assegurat a l’Aplec de la Salut que un dels grans projectes que porta al seu programa electoral és la creació d’una anella verda a Sabadell obrint la ciutat al riu Ripoll. La proposta inclourà tot l’àmbit fluvial del Riu Ripoll, Can Rimbles, el Jardí del Sud, el Parc Central, la urbanització del soterrament dels FGC, el Parc de Can Gambús, el Parc de Catalunya, el Parc d’Odessa, el Parc de les Aigües, el Bosc de la Concòrdia, el Parc del Torrent de la Romeua, el Parc Agrari, el Bosc de Can Deu i el Parc del Nord.

“Les zones verdes baixen la temperatura, els espais enjardinats pot baixar 6ºC la temperatura”, ha apuntat. “Hem fet aposta per transformar urbanisme per fer-ho més verd i més amable, hem plantat més de 4.000 arbres i en volem plantar 4.000 més”, afegia.

Pel que fa al projecte d’integrar l’entorn verd a la urbana, Farrés sosté que el traçat ja està dibuixat: s’han de fer accessos permeables al riu per a guanyar accessibilitat al riu és el primer pas, per exemple al pont de la Salut o a Sant Oleguer, entre d’altres. D’altra banda, Farrés sosté que cal “desenvolupar més la natura, la indústria i el riu com a espai d’oci i esport” per a obrir Sabadell al Ripoll. El projecte contempla millorar els parcs urbans i guanyar nous espais verds.