La Crida aposta per potenciar l’esport popular en espais verds a la ciutat

La Crida ha presentat aquest dimarts l’apartat esportiu del seu programa electoral al Vapor Turull, a l’aparcament de la Creueta, un indret triat per evidenciar la “problemàtica” de Sabadell en el terreny ambiental i esportiu. “Estem en un espai verd, previst per a equipaments, que està carregat de cotxes, contaminació i circulació”, ha lamentat Oriol Rifer. “Reivindiquem la possibilitat de donar ús a aquest espai per a la gent. Un espai d’estada, amable i agradable per gaudir d’una ciutat verda”, ha afegit, assenyalant les possibilitats d’un emplaçament on potenciar l’esport popular, al carrer, des d’una mirada molt més social i no únicament competitiva.”La ciutat del SurfCity no dona resposta a les necessitats de la ciutadania en la matèria de pràctica esportiva”, ha criticat el mateix Rifer sobre el model actual.

En aquesta línia, Oleguer Presas ha presentat les propostes del programa de la formació, centrades en un “esport popular contraposat a un esport mercantilitzat”, vers un model actual que “deixa de banda els valors de cohesió, per focalitzar-se en el rendiment”, ha apuntat. “La gestió de les activitats esportives es cedeixen a entitats privades que treuen un rendiment econòmic”, ha sostingut. Davant d’aquesta escenari, el grup municipal aposta perquè l’administració faciliti recursos i instal·lacions, un fet que actualment “manca a Sabadell”. En aquest sentit, un dels reptes és incorporar el Rodal i el Parc Fluvial del Ripoll per oferir activitats esportives.

Ester Amiel ha apuntat també l’obligació d’incorporar la perspectiva de gènere en la pràctica esportiva, amb una aposta evident per l’esport femení, a més de donar accessibilitat a les dones i persones LGTBIQ+. “Apostem per crear una taula de treball amb entitats, grups municipals, personal tècnic del servei d’esport i altres persones que puguin assessorar amb l’objectiu d’elaborar una proposta d’actuacions de suport municipal a la pràctica esportiva diversa”, ha sentenciat amb el repte de treballar per determinar i garantir el desenvolupament esportiu a la ciutat.