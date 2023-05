ERC ataca el PSC per recuperar l’alcaldia de Sabadell: “Ens enfrontem al règim de Marta Farrés”

“Soc, soc, soc Catalunya republicana”, la cançó d’ERC a la campanya ha estat la banda sonora -però no l’única- que ha ressonat a la plaça de la Creu Alta, on s’ha organitzat l’acte central, amb al voltant d’un centenar de persones. Unes notes que s’han transformat en missatges polítics i és que els “valors” del republicanisme han estat en l’ambient, però també els retrets al PSC, l’alcaldable, Gabriel Fernàndez, ha carregat contra la candidata socialista: “Ens enfrontem al règim de Marta Farrés“. Els republicans volen recuperar l’alcaldia de Sabadell, que ja van ostentar entre el 2015 i el 2017 amb l’alcalde Juli Fernàndez, avui present a l’acte, ara sent el conseller de Territori.

Unes paraules del candidat a l’alcaldia de Santa Coloma de Gramenet, i diputat al Congrés, Gabriel Rufián, ha parafrasejat el sabadellenc. “Soc plenament conscient”, ha exclamat i ha desgranat el PSC: “Tenen processats per corrupció i van votar en contra [en l’anterior mandat, quan estaven a l’oposició] d’invertir quatre milions en l’ampliació del Taulí”. I davant d’això, “el PSC que ens proposa? Piscines de surf, Quart Cinturó que trinxera el territori i el riu Ripoll i heu escoltat algú de l’Ajuntament dir alguna cosa en contra de l’R4?”.

Fernàndez ha presumit de llista, “construït un front ampli que ve d’altres tradicions”. Un equip que busca el canvi “del gris actual al verd” de la sostenibilitat, ha remarcat l’aposta per l’emancipació dels joves i “el consistori ha de ser palanca perquè tothom es pugui desenvolupar, visqui on visqui. No pot ser que el codi postal determini el futur de ningú”. El republicà ha instat la mobilització de la ciutadania a votar, “perquè qui sigui capaç de fer-ho” s’endurà la victòria, ha resumit.

I, per últim, ha interpel·lat “els demòcrates. Els independentistes i aquells que no ho siguin”, perquè “tenim un llarg camí per fer junts”, en al·lusió a una possible convocatòria de referèndum per decidir el futur de Catalunya.

”Represento el front ampli que ens hem sumat al projecte”

La número 2 a la llista republicana, Sílvia Renom, no s’ha amagat del seu passat convergent. Precisament, això ho ha destacat i ha volgut agrair la formació per obrir-lli les portes: “Gràcies per la vostra generositat”. Renom ha confessat que “no estic com a número 2. Represento aquest front ampli de totes les persones que ens hem sumat al projecte”.

“La història ens interpel·la”, perquè “som els hereus de la història”, ha recalcat l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell. I és que, tal com ha recordat, ERC té l’únic president de la Generalitat, escollit democràticament, afusellat a Europa en el context de la Segona Guerra Mundial, i també ha mencionat la figura de la regidora local Fidela Renom, la primera escollida a les urnes.

“Pagarem tres vegades pels pisos de la Sareb”

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha seguit amb la línia crítica de Fernàndez contra els socialistes i ha explicat que l’anunci de pisos de la Sareb del govern espanyol “els pagarem tres vegades”. Primer, amb el rescat, de fa més de deu anys, a la banca “de 60.000 milions d’euros” i ha seguit, “els ajuntaments els compraran a l’Estat” i, posteriorment, ha continuat, “voldran que els ciutadans” els comprin a les administracions locals.

Junqueras ha llançat un missatge molt clar:”No volem pactar amb aquells que han manat sempre”, en referència als socialistes a l’àrea metropolitana i ha expressat l’esperança en el vot, “perquè moltes de les coses que hem fet es poden tornar a fer”. I després la música ha tornat a la plaça, però amb el hit de “l’alcalde de la gent”.