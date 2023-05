La Memòria històrica del Centre d’Esports ja té el seu lloc en una nova pàgina web

Després de més de cinc anys de feina i recopilació, el Centre d’Esports Sabadell estrena una nova pàgina web on es recullin les dades, informació i estadístiques del club dels seus 120 anys d’existència. La Comissió de la Memòria Històrica ha fet realitat un dels seus grans objectius d’ençà que va començar la seva creuada per recuperar, ordenar i mantenir en un lloc segur tota mena d’elements arlequinats: insígnies, samarretes, fotografies, carnets, entrades, pòsters… Molts aficionats han col·laborat també cedint material. Ahir, per exemple, va aparèixer una impressionant maqueta de l’Estadi de coure cedida per la sòcia Pepita Sierra, Gina.

Ara s’ha fet un pas més. L’acte de presentació de la nova pàgina web, conduït pel periodista i soci d’una llarga trajectòria, Xavi Andreu, ha quedat palès l’enorme il·lusió de totes les persones que han participat en aquesta feixuga iniciativa que ha durat més de cinc anys. “És una jornada amb una simbologia històrica. Cuidar, guardar, mantenir i comunicar aquests 120 anys d’història és molt important i aquesta web és una eina molt valuosa”, ha subratllat Xavi Andreu.

La vicepresidenta i responsable de l’àrea de màrqueting, Ana Navés, també ha estat una peça clau. “Aquest projecte era un objectiu que teníem des de feia molts anys i suposa tot un orgull veure tot el que s’ha pogut enregistrar a la pàgina web. Amb il·lusió, ganes i, sobretot, una gran rigorositat. Tothom que vulgui documentar-se sobre el Sabadell té una font fidel”, ha explicat.

És difícil personificar, però el nom de Miguel Ángel Rodríguez, actual delegat i estadista del club, apareix en un primer pla. És el coordinador general de la pàgina juntament amb Albert Burrull, qui ja va fer un primer intent fa uns anys, com a supervisor. “Aquesta pàgina web va començar l’estiu del 2018. Hem de donar-li molt de valor perquè no ens consta que cap altre club a Espanya tingui quelcom similar”, va emfatitzar Miguel Ángel, qui també va explicar els apartats que es trobaran els socis i aficionats que ho consultin a través de l’enllaç historia.cesabadellfc.com que es troba en la pàgina oficial del Centre d’Esports. Jugadors, amb totes les estadístiques i trajectòria de cadascun, partits i temporades són les tres grans divisions des del 1903 fins ara. Val a dir que entre 1961 i 1997 queden algunes dades per completar.

Bus del 120 Aniversari

Una de les sorpreses de l’acte va quedar per al final, quan va aparèixer un autobús de la TUS amb una seriografia del Centre d’Esports en la seva part posterior, integrat per diferents fotos de partits i moments importants de la història per commemorar el 120 Aniversari i una imatge gran del jugador sabadellenc Sergi Garcia. Un detall coordinat pel president de la TUS, Paco López, també membre del Consell consultiu arlequinat. El 8 de juny es farà l’acte central amb un sopar a la gespa de la Nova Creu Alta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO