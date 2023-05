La Crida aposta per la “Ciutat dels 15 minuts” en contraposició al model de la ronda Nord

La Crida per Sabadell continua definint la seva visió de la ciutat en diversos àmbits. Un dels aspectes importants és el model de mobilitat. Una àrea que la formació anticapitalista visualitza com la “Ciutat dels 15 minuts”, amb un projecte més sostenible i saludable, en contraposició al model de la ronda Nord impulsat per l’actual govern municipal.

El partit ha realitzat aquest dijous al migdia una acció a l’avinguda de les Palmeres, al Nord de Sabadell, on hi ha previst la construcció de la nova carretera per connectar Sabadell i Terrassa amb Castellar. En l’acte, membres del partit han escenificat el seu rebuig a la infraestructura, que “trinxaria el territori” i “atemptaria contra la salut” dels veïns de la zona.

Un model amb carrils bici i transport públic

La formació ha tapat tot el verd en un dels trams de l’avinguda amb una tela negra gegant per simular el camí de la carretera que es vol construir, en una escena que ha servit alhora per reivindicar propostes alternatives de connexió diferents de l’asfalt i més eixos viaris a Sabadell. “Apropar els serveis i generar més teixit és fruit d’unes polítiques de mobilitat de proximitat més que necessaris. La ciutat dels 15 minuts que defensem canviarà la vida de les veïnes de Sabadell”, ha defensat l’alcaldable, Nani Valero. En aquesta línia, es busca generar un model que doti de recursos i entitat a cada barri.

Per la seva banda, el candidat i urbanista Pau Avellaneda ha detallat que l’objectiu és “desenvolupar una potent xarxa d’eixos cívics de ciutat complementada amb una millora dels espais per a vianants a l’interior de cada barri, dotar d’una xarxa pedalable segura, contínua i confortable”. Un replantejament que obligaria a redefinir també la xarxa d’autobusos i reformar el sistema de transport urbà per situar-lo com una opció “competitiva respecte al vehicle privat”.

En aquest mateix sentit, la politòloga Georgina Monge ha exposat l’objectiu de potenciar la mobilitat interurbana, a través de la xarxa d’autobusos, però també amb el perllongament del tren fins a Castellar. Plantejaments que no atemptin contra la salut i el benestar dels veïns de Sabadell.