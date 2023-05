Últim dia per sol·licitar el vot per correu a les eleccions del 28-M

Aquest dijous, 18 de maig, s’acaba el termini per poder sol·licitar el vot per correu a les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig. Un mecanisme que poden utilitzar els residents a Espanya que no podran anar a votar físicament d’aquí dos diumenges. S’ha de sol·licitar de manera presencial a una oficina de Correus o de manera telemàtica amb signatura electrònica. L’oficina del cens electoral envia per correu certificat la documentació per poder votar. I els sol·licitants han d’anar a una oficina de Correus abans del 24 de maig per entregar el seu vot juntament amb el certificat d’inscripció del cens.

En les eleccions municipals del 2019, que van coincidir amb les europees, a Catalunya van votar per correu 92.747 persones, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 65.172 persones a la província de Barcelona; 10.309 a la de Tarragona; 8.237 a la de Lleida; i 9.029 a la de Girona.

El rècord de vot per correu en uns comicis va ser en les últimes eleccions al Parlament, el 14 de febrer del 2021, quan en un context de pandèmia i de restriccions van sol·licitar el vot per correu més de 284.000 persones.