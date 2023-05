Una cinquantena de personalitats de Sabadell donen suport a Marta Farrés

Qui firma el manifest?

Entre els que han signat el manifest hi ha des de veïns de diferents barris de la ciutat fins a persones que han ostentat càrrecs públics, passant per professors universitaris, representants destacats de la cultura i l’esport o advocats de reconegut prestigi. Hi ha per exemple el professor universitari i exvicepresident del Congrés dels Diputats Joan Marcet; l’exdelegat del Govern Jordi Casas i l’exalcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez.

També destaquen Carme Folch, vinculada a Sabadell Sardanista; la soprano i presidenta de Amics de l’Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra; l’activista Anna Griera; l’empresari, Xavi Bombardó; els capellans Carlos Fuentes i Andrés Ramírez; el periodista i exdegà del Col•legi de Periodistes de Catalunya, Joan Brunet; el professor universitari Juan Jesús Donaire; la presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell i vicepresidenta de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, Joana Soler; el biòleg, Pep Marlés Tortosa; el campió d’Espanya de Parkour, Aarón Vivar, o l’advocat, Paco Carretero.

A més hi ha moltes persones lligades a entitats com Antonio Martínez, referent en la lluita pels drets de les persones amb discapacitat auditiva; Montserrat Muniente, lider veïnal vinculada al mon associatiu de Campoamor; Olga Guisado, activista i veïna de Can Oriac, o Sara Mesonero i Maria del Mar Gallardo, activistes i veïnals de Can Puiggener.