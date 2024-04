Mai Sabadell havia atresorat una exposició com aquesta i, probablement, serà irrepetible. En el marc de la Capital de la Cultura Catalana 2024, el Museu d’Art acull Ordre i Desordre del Món, en què la col·lecció pròpia es barreja amb la de la Fundació Banc Sabadell, que l’ha cedit per a l’ocasió. Són una setantena d’obres d’art modern i contemporani d’una quarantena d’artistes: sabadellencs, com Alfons Borrell, Fina Miralles, Joan Vila Casas, Oriol Vilapuig, Benet Ferrer o Lluís Clapés; i nacionals i internacionals, com Antoni Tàpies, Joan Brossa, Hannah Collins o Joan Fontcuberta.

“És un diàleg entre dues col·leccions que no s’havia produït mai”, explicava la comissaria de l’exposició Alexandra Laudo, que ha fet cas de la seva intuïció i del seu sentit poètic per lligar les obres dels diferents artistes “en grans temes de la història de la humanitat”. La llum i la foscor, el buit i la matèria, la mort i la vida, la natura i el paisatge, el vincle i el desig… L’exposició vol mostrar com l’art ajuda a conèixer el món i alhora el deconstrueix per oferir mirades alternatives.

I tan extraordinària ha de ser l’exposició que l’alcaldessa, Marta Farrés, l’ha comparat amb el Cometa Halley, que “passa una vegada a la vida”, just després d’esperonar a “creure’ns el talent creatiu de Sabadell” i la capacitat de “mostrar-nos” al món. El president del Banc Sabadell i de la Fundació Banc Sabadell, Josep Oliu, se sentia còmode a la Casa Turull, que va ser de la família d’un dels fundadors del banc, tal com ha recordat. A més, ha lloat les etapes de Tomàs Casañas i Miquel Molins a la Fundació. I, establint un paral·lelisme entre el banc i l’exposició, ha comparat l’art modern amb la “seguretat” que es transmetia des de l’entitat i l’art contemporani amb “la projecció cap al futur” que es vol fer visible actualment.

Tant Farrés com Oliu, que ha rebut una litografia de la Capitalitat Cultural, s’han emplaçat a aconseguir que l’exposició sigui “la primera de moltes col·laboracions”. També hi ha estat present el regidor de cultura de l’Ajuntament, Carles de la Rosa, i molts altres representants d’entitats i empreses de la ciutat. L’exposició es podrà veure fins al 23 de juny.