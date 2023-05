El Sabadell B té la primera oportunitat d’accedir a la Superlliga Catalana a la Nova Creu Alta

Primera oportunitat. La meritòria victòria al camp de Sant Cugat va reactivar de nou les opcions del Sabadell B de classificar-se per a la nova Superlliga Catalana de la pròxima temporada. Només del segon al cinquè ho aconseguiran i ara mateix el filial arlequinat (44 punts) ocupa la cinquena posició, a un punt de la Unificació Llefià (45) i un per sobre de la Guineueta (43). Són tres equips per a dues places de privilegi.

Aquesta penúltima jornada, doncs, pot marcar diferències o mantenir la incògnita fins a la darrera. El Sabadell B, de moment, tindrà la primera oportunitat aquest diumenge (17 h) per accedir a la Superlliga: s’hauria de combinar la seva victòria contra l’Igualada amb la derrota de la Guineueta davant el San Mauro. Un empat de la Guine significaria la classificació virtual pel goal-average general (el particular està empatat).

Escenari de luxe

El fet més especial del duel contra l’Igualada és l’escenari. El club ha decidit passar de la Zona Esportiva Olímpia a la gespa de la Nova Creu Alta. El tècnic arlequinat, Marc Nomen, admet que “jugar a l’Estadi suposa una gran motivació per als futbolistes i també esperem que vinguin molts aficionats a animar-nos”. El club ha fet també una crida per aconseguir el màxim suport des de la graderia. En tot cas, si no es produeix la carambola, encara quedaria una última bala al camp del Pirinaica.