FOTOS | La cursa Sabadell Corre pels Nens i Nenes aplega 3.400 corredors

El Parc Taulí i els seus voltants s’han omplert aquest diumenge de solidaritat. I és que milers de corredors s’han reunit per participar en la 6a edició de la cursa Sabadell Corre pels Nens i Nenes. Una cita que enguany s’ha enfocat en les malalties mentals pediàtriques i que, segons l’organització, ha reunit gairebé 3400 corredors. Una marea rosa-com la samarreta d’aquesta edició, que ha omplert els carrers del centre de la ciutat per una bona causa.

6 anys d’experiències

De bon matí un ambient festiu i esportiu ha envaït l’espai. I és que la Sabadell Corre pels nens és una cursa on tothom guanya com bé ha expressat Țoni Valverde, organitzador de l’esdeveniment. “Estem molt agraïts, que després de 6 anys tinguem més de 3000 participants, 120 voluntaris i tot aquest suport és una gran satisfacció”, ha reblat. Per ell continuar celebrant la cursa té molt mèrit, una iniciativa començada el 2015 amb pocs suports: “Nosaltres venim de no ser ningú, jo sóc fuster i quan vaig començar no sabia ni crear un mail. En tot aquest temps he i hem après molt de totes les famílies i els contactes obtinguts”, ha assegurat.

Suport a la salut mental

Els beneficis obtinguts amb la cursa i les seves activitats es destinaran en aquest cas a la salut mental. Temes com l’autisme, l’ansietat, trastorns de conducta, TCA o prevenció del suïcidi. Aquest últim sent destacat per Valverde: “M’agradaria que es normalitzés, que tothom qui ho pateix pugui demanar ajuda i ser atès amb normalitat. El suïcidi és una de les principals causes de mortalitat entre joves en aquest país i cal treballar molt per revertir-ho”.

Nous horitzons

La Sabadell Corre pels Nens se supera cada any. Valverde ho sap i ho valora. Però pot continuar creixent més? Ell s’ho planteja, vol que continuï creixent. “Estem oberts a tothom qui vulgui sumar, hi pensarem i qui sap si l’any que ve ens sorprenem tots amb alguna novetat”, ha comentat.

Fotos David Chao