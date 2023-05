Doble ascens del Club Natació Sabadell de tennis taula

Doblet. La secció de tennis taula del Club Natació Sabadell ha viscut un cap de setmana inoblidable i històric amb l’ascens de categoria dels seus dos primers equips masculins sèniors en les fases disputades a Olot i Pamplona.

El conjunt ‘A’, dirigit per l’Àlex Bocanegra, tenia el repte de recuperar la plaça a la Divisió d’Honor. I no va fallar. De fet, disposava de dues oportunitats per la seva condició de campió de grup de la lliga regular, però en va tenir prou amb la primera eliminatòria davant el T.Taula Tramuntana de Figueres. Tot i el 4-1 final, va ser un duel disputat que es va allargar dues hores i mitja.

El portuguès Nuno Gonzaga va obrir el camí amb el primer punt, remuntant davant Antonio Gómez (8-11, 11-7, 11-6, 11-5). Això donava confiança i el jove Luca Khidasheli va demostrar la seva enorme qualitat per desfer-se de Manel Redondo amb gran autoritat: 11-3, 11-8, 11-4. La derrota de Marc Ferruz contra Jordi Saguer (6-11, 9-11, 10-12) acabaria sent una anècdota.

Nuno va repetir victòria davant Redondo, també en 4 sets (11-4, 7-11, 11-6, 11-2) i posaria la cirereta precisament el sabadellenc Marc Ferruz, exjugador del Club Falcons i Tennis Taula Sabadell, en un partit molt disputat i ple d’alternatives que va necessitar cinc sets: 8-11, 12-10, 11-8, 10-12 i 11-8. Al final, quan el rival va enviar fora la pilota va esclatar l’eufòria dels trident nedador i el seu tècnic i també de la vintena de seguidors del Club desplaçats a Olot. Un ascens guanyat a pols durant una temporada perfecte.

També a Pamplona

Més llarg era el trajecte del segon equip nedador en el seu intent de pujar a Primera Nacional en les fases disputades a Pamplona aquest diumenge. El conjunt integrat per Pere Weisz, Àlex Sayagoi Sergi Bocanegra ha hagut de superar tres eliminatòries per fer realitat l’ascens.

S’ha mostrat molt sòlid i superior a tots els seus rivals, concedint només un set en els tres enfrontaments, davant el Círculo Mercantil i Industrial (4-1). Després, els sabadellencs ja no han donat opció al Vilagarcia Tenis Mesa gallec (4-0) i el Manufactura Deportiva (4-0) per certificar un ascens molt treballat i merescut. Un doble èxit per l’entitat que li permet assegurar la cadena de categories de cara a la pròxima temporada.