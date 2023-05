Les notícies més destacades d’aquest dimarts 23 de maig a Sabadell

Falten menys de cinc dies per a les eleccions municipals del 28 de maig. Els partits acceleren per aconseguir convèncer la ciutadania. El Diari va elaborar una enquesta on els veïns marcaven els eixos estratègics per al futur govern de Sabadell. Els sabadellencs posen el focus en el dia a dia i la prioritat majoritària mira més la gestió que no pas els grans projectes de ciutat.

Un bon manteniment i enllumenat dels carrers és el que més preocupa els veïns, seguit d’una neteja viària exhaustiva, la circulació i el trànsit, la seguretat i l’accés a l’habitatge. Què prometen els principals candidats a l’alcaldia als seus programes electorals respecte a aquestes qüestions?

El festival Embassa’t comença travessant unes cortines bufones i acaba amb focs artificials. Entremig és una festa musical de tres dies on tot sembla possible. El mateix escenari on el divertidíssim i destraler grup de punk lleidatà La Élite canta Mata a tu jefe i –dit elegantment– fa apologia al consum d’estupefaents, 48 hores després és ple de famílies amb nadons campant per la gespa i taral·larejant cançons rialleres d’Ambauka i Lali Begood. Així va ser el festival a la ciutat.

Els casos coneguts d’intolerància i discriminació contra el col·lectiu LGTBI han crescut en l’últim any. Segons les xifres recollides per l’Observatori Contra l’Homofòbia, el grup més afectat ha estat el d’homes homosexuals, amb 65 incidències notificades a Catalunya, més de la meitat del total. Un dels casos recollits en l’informe és el del Joan Macías, sabadellenc de 23 anys que va ser agredit per la seva orientació sexual a principis d’any.

Sabadell inicia una nova setmana en la qual els ruixats seran protagonistes. Igual que va passar aquest dilluns, el dimarts es presenta marcat per la pluja i un cel ennuvolat. Les temperatures se situaran entre els 13 i els 21ºC. De fet, des de primera hora del dia, les precipitacions han mullat els carrers de la ciutat.