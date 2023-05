Junts promet un autobús llançadora entre Sabadell Centre i Sabadell Nord

Junts fixa la mirada en la xarxa d’autobusos de Sabadell i proposa en el seu programa incorporar autobusos llançadora entre Sabadell Centre i Sabadell Nord i repensar el servei. El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, defensa la posada en marxa d’un servei llançadora a alguns trams, amb autobusos elèctrics petits, que connectin les estacions de Rodalies i FGC amb l’Hospital Taulí, el Tanatori, el campus de la UAB o l’aeroport de Sabadell. “El pla de mobilitat actual és molt poc ambiciós” afegeix.

Les seves polítiques de mobilitat passen per la defensa de la Ronda Nord per connectar Sabadell amb Castellar del Vallès i amb la C-58, l’impuls de l’aparcament del centre i aplicar zones verdes per a veïns i zones liles per a persones amb mobilitat reduïda. La defensa de la Ronda Nord pivota sobre l’eix de “descongestionar” la Gran Via de trànsit. “Sabadell és una de les ciutats més contaminades”, apunta. D’altra banda, es comprometen a “desncallar el pàrquing del Centre” perquè “fa anys que està aturat entre litigis”.

La intenció és crear tres tipus de zones d’aparcament, a part de la zona blava, hi haurà la verda, per a residents en barris que tenen una sobre ocupació de vehicles d’altres barris i finalment la zona lila, de prioritat amb tarifes flexibles pensada per a dones embarassades i famílies amb cotxets.