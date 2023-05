El festival Observa agafa el relleu a un parc de Catalunya eufòric

Ja és aquí. El festival Observa aterra aquest dijous al parc de Catalunya de Sabadell en una segona edició carregada de propostes musicals de tota mena, i que s’allargaran fins a l’11 de juny. La direcció del festival va prometre a la roda de premsa on es va anunciar que la segona edició seria una realitat una programació basada en la varietat de gèneres. I així ha estat. Els Amics de les Arts, Els Pets, l’exconcursant d’Eufòria Scorpio, la rapera sabadellenca Santa Salut, Ginestà, Lágrimas de Sangre, Sofia Ellar o Nena Daconte són la punta de llança d’un Observa que també vol seduir el públic més familiar i infantil, amb apostes com la primera edició d’una Nit de Musicals o el concert infantil Xiula. Aquest dijous es dona el tret de sortida al primer bloc del festival, del 25 al 28 de maig, que obrirà la sabadellenca Janna Aran (Anna Busquets) a les 20.30 h.

L’Observa agafa el relleu a un parc de Catalunya eufòric després de l’últim concert de l’Embassa’t, diumenge passat, 21 de maig, quan els mataronins The Tyets van desbordar la gespa del parc amb quasi 3.000 persones cantant a ritme de Coti x Coti. Aquest any s’ha previst un perímetre del recinte més petit que el de l’any passat; i com a novetat, l’activitat es traslladarà també després de dinar amb vermuts electrònics. No hi ha foodtrucks, però sí un espai destinat a la gastronomia local. Segons dades de l’organització, l’any passat l’Observa va sumar unes 19.000 persones.

Pots consultar tots els horaris, aquí.