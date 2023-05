Més pluja el maig que durant el mateix període del 2021 i 2022

Si no fos pel dèficit pluviomètric que s’arrossega des de finals del 2020, en aquests vint-i-quatre dies de maig els registres pluviomètrics ja són un dels més notables mai registrats a la ciutat, segons dades de l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Sabadell. I és que els períodes del 2021 i 2022 no es van arribar als 70 litres. Enguany, ja freguen els cinquanta, a les portes d’una situació d’inestabilitat prevista per aquest dijous.

Malgrat aquest escenari, encara no és suficient per posar fi a una sequera que manté en vigor la possibilitat de noves mesures a partir del setembre: “Aquestes pluges només estan servint, de moment, per trencar la tendència decreixent dels últims mesos. Des de principis de maig fins a l’actualitat, ens hem mantingut en el 25% de les reserves”, expliquen des de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Cada dia no hi ha hagut un raig, com diu el refrany, i aquest és el principal problema que continua enquistat i que és de difícil solució. El clima mediterrani, amb episodis torrencials de pluja –els prop de 50 litres d’aquest mes de maig s’han registrat en només cinc dies–, fa que difícilment es produeixi escolament, en canvi, en una tempesta sense tanta intensitat, però amb més durada permet l’escolament, clau per reduir l’estrès hídric per la flora i la fauna de la ciutat i del Rodal. “Les pluges que hem tingut fins ara han estat convectives, que aporten una gran quantitat d’aigua allà on descarreguen, però no són pluges persistents, continuades i amb grans acumulacions, que són les que necessitaríem”, mentre alerten que “amb les pluges de les últimes setmanes, només s’han produït petits increments de volum a Sau i a la Baells, però que no han suposat un guany de reserves, ja que la resta d’embassaments s’ha mantingut estable”.

És per aquest motiu que ara com ara no està previst variar el full de ruta en matèria de restriccions per fer front a la sequera. Prova d’això és que tot i les pluges arreu dels embassaments del sistema Ter-Llobregat, el cabal del Ter a Ripoll i del Llobregat a Guardiola del Berguedà, es manté en mínims històrics dels darrers trenta anys. “De moment es mantenen les previsions. Haurem de seguir l’aportació d’aigua d’aquests dies per veure si hi ha un guany de volums als embassaments”.

Un juny més plujós?

Tot i que encara queda una setmana per cloure el mes de maig, aquestes pluges s’haurà de veure si tenen continuïtat durant el juny. Un mes que si ens cenyim en el viscut els darrers dos anys, no convida a l’optimisme –dels més secs registrats durant la sèrie històrica del Meteocat–, però des de l’Agència Catalana de l’Aigua sí que miren un dels mesos que històricament han estat dels més secs, seguint l’Atles Climàtic de Catalunya, amb menys pessimisme: “Els models indiquen que el mes de juny podria ser més humit del que és habitual. Ho haurem d’anar seguint. Igualment, els estius són èpoques amb poca pluja i aquestes, en cas que es produeixin, són tempestes puntuals i molt localitzades”.

Si la situació no canvia, des del Govern es va alertar durant el mes d’abril que d’aquí a tres mesos es podria arribar a un estat d’emergència, si les reserves baixen del 16%, que implicaria restriccions d’aigua de boca, entre d’altres, si no plou prou.