Esteve Calzada renuncia a la presidència del CE Sabadell

Calzada diu prou… com a president. En una nota emesa aquest diumenge, Esteve Calzada anuncia la seva renúncia com a president executiu del Centre d’Esports. Ha estat una decisió molt meditada durant els últims mesos, fruit del desgast i també altres circumstàncies de caràcter personal. En el comunicat, Calzada para de “raons professionals i de salut mental”. Assegura que no pot oferir “ni el temps ni l’energia que requereix una responsabilitat així”.

Ha decidit fer-ho ara “amb la temporada acabada i l’equip consolidat a Primera Federació i preparat per afrontar una nova etapa de creixement”. També tranquil·litza als socis: “no patiu perquè el club queda en molt bones mans a nivell executiu i tampoc us lliurareu del tot de mi perquè des de la meva posició d’accionista destacat donaré suport en el procés d’identificació de nous inversors que s’hi puguin afegir”. Acaba donant les gràcies als diferents estaments del club i també d’altres externs i emplaça tothom a una roda de premsa aquest dilluns (13 h) a l’Estadi, per donar més explicacions.

Han passat sis anys d’ençà que Esteve Calzada va aterrar a la Nova Creu Alta. Com a màxim responsable del grup Prime Time Sport, va adquirir el 63% de les accions que controlava l’empresa d’Osca, Viacron. Un gir de guió inesperat que trencava la relació del club amb José Garcia (Hummel) quan l’operació semblava encarrilada. El 14 de juny del 2017 s’anunciava, oficialment, el nou acord amb l’empresari lleidatà, amb un gran bagatge i experiència en el món del futbol a través de l’empresa de representació i serveis financers que ell mateix va fundar. Tot plegat, englobat en el grup Sabarcat Partners SL.

En el seu primer contacte amb la premsa, va transmetre il·lusió i realisme, precaució i ambició. L’objectiu final era el retorn del futbol professional que va assolir en l’atípica temporada 19/20, marcada en el tram final per la pandèmia. Abans, però, va patir de valent per evitar el descens a Tercera Divisió a Olot, en un balanç esportiu que es podria considerar discret. L’aventura a Segona A va durar només una temporada i a Primera Federació, s’ha viscut les dues cares de la moneda: va fracassar l’enorme inversió del primer any per pujar -no es va fer ni play-off- i en l’actual s’ha assolit la permanència, l’objectiu prioritari amb moltes limitacions.

En el capítol institucional i econòmic la nota és molt més alta. El club, quan va arribar es trobava en concurs de creditors i en una situació financera força delicada. Les posteriors ampliacions de capital i, sobretot, l’acord, rubricat el mes d’agost del 2019, amb un grup de sis inversors establerts a l’estranger, en representació de quatre països, van assegurar la viabilitat del club. Aquest grup inversor estava representat per l’empresari sabadellenc i soci del Centre d’Esports, Pau Morilla–Giner.

També molt important va ser la feixuga feina per ordenar la situació del club en el Registre mercantil, un fet insòlit, i la gran tasca per recuperar la massa social, establint un nou rècord de socis a Segona B: 5.000. D’altra banda, s’ha recuperat la credibilitat de la ciutat i molts patrocinadors s’han sumat al projecte d’Esteve Calzada i el seu equip en aquests últims anys. Caldrà veure si el seu substitut serà una persona del seu Consell o es buscarà una nova alternativa. Ha sonat el nom de Pau Morilla–Giner, home clau en les gestions amb el grup inversor del 2019. Dilluns, un nou capítol.

