Neus Pujal ja exerceix com a fiscal en cap de Barcelona després de 14 anys a l’àrea de Sabadell

Neus Pujal Sánchez ja ha assumit el càrrec de fiscal en cap de Barcelona. Després de 14 anys com a fiscal d’àrea a Sabadell, Pujal assumeix les noves funcions amb la intenció d’aplicar la legislació penal i el compliment de les penes de forma “humanitarista” i amb l’objectiu de la reinserció dels condemnats durant el seu mandat. Segons ella, “sempre que la llei és transgredida, s’oculta un conflicte social”, va dir en l’acte de presa de possessió, presidit pel fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, i el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres (que ha renovat el càrrec cinc anys més), al Palau de Justícia.

Tot i que la llei s’ha de complir, “el procés penal no és una finalitat en si mateix”, va dir, recordant les juristes Clara Campoamor i Concepción Arenal per tenir una visió rehabilitadora de les penes. Així, assegura que actuarà com a servidora pública, amb transparència i imparcialitat i confiança institucional. Vol mantenir la confiança de la ciutadania en la fiscalia i per això ha dit que “la llei no es jutja, es compleix”, en referència al procés sobiranista català. No obstant això, considera que la llei s’ha d’aplicar tenint en compte la problemàtica social que provoca el seu incompliment, i mantenint “la pau i la concòrdia”. En aquest sentit, aposta per la justícia restaurativa i les conformitats.

Pujal és fiscal des del 1989 i sempre ha exercit a Catalunya. Va començar a Cerdanyola del Vallès, va continuar a Sabadell, on va ser fiscal d’àrea del 2008 al 2022, i on, per exemple, s’ha instruït el ‘cas Mercuri’. A Barcelona va estar adscrita a diversos serveis especialitzats com el contenciós-administratiu, menors, família, registre civil, jurat o sinistralitat laboral. Des del maig del 2022 ha estat en comissió de servei a la Fiscalia Superior i, per exemple, ha dut el judici contra la consellera d’Exteriors, Meritxell Serret.

Els principals eixos del mandat

En els seus objectius en el càrrec, lamenta el “dèficit estructural” de plantilla, i durant la presa de possessió va insistir que demanarà reforços tant de fiscals com de funcionaris. També vol enfortir la cohesió interna dels fiscals de Barcelona, a qui tindrà sempre les portes obertes, i reunir més sovint les juntes de fiscals perquè debatin qüestions. També vol agilitzar els procediments perquè la justícia no sigui tan lenta.

Aposta també per la protecció dels menors, els discapacitats, les persones vulnerables i les víctimes de tota mena, com les de violència de gènere o les de delictes d’odi. També en l’àmbit civil vol enfortir la protecció dels drets fonamentals.

Finalment, al Departament de Justícia li ha demanat una millora tecnològica. Ha criticat que Catalunya va ser pionera en la digitalització dels jutjats als anys 90, però ara “s’ha quedat enrere”.