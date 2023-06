Maties Serracant, condemnat a 4 mesos d’inhabilitació pel seu paper l’1-o

El jutjat penal número 1 de Sabadell ha condemnat l’exalcalde Maties Serracant a 4 mesos d’inhabilitació per un delicte de desobediència greu per permetre la celebració del referèndum del passat 1 d’octubre del 2017, moment en què exercia les funcions de batlle a la ciutat.

La magistrada ha aplicat la pena de 4 mesos d’inhabilitació especial per a l’ocupació d’un càrrec públic, electiu o amb funcions de govern o administració, siguin en l’àmbit local, provincial, autonòmic, estatal o supranacional, però no en el camp de la docència. A més, obliga Serracant a pagar una multa de 30 euros diaris durant dos mesos, fins als 1.800 en total.

La sentència arriba després de la celebració del judici contra Serracant el passat mes d’abril pel seu paper en l’1-o. La Fiscalia demanava dos anys d’inhabilitació per exercir càrrecs públics i una multa de 15.000 euros a pagar en deu mesos per un delicte de desobediència. Durant el judici, l’exalcalde de Sabadell va refermar davant la jutge que com alcalde no podia fer res per evitar la celebració de l’1-o.

L’actuació de Serracant

La jutgessa justifica que la pena s’ha imposat tenint en compte el temps transcorregut des de la comissió dels fets. Sis anys després del 2017, veu “adequada” la inhabilitació de quatre mesos i una multa de 1.800 euros. A més, matisa que la pena no afecta l’exercici de la docència, a la qual es dedica Serracant, que va deixar de ser alcalde de Sabadell el 2019. La sentència es pot apel·lar i hi ha un marge de deu dies per presentar el recurs.

En la sentència, la jutgessa conclou que Serracant tenia coneixement del mandat judicial concret del Tribunal Constitucional que exigia “abstenir-se” de tramitar qualsevol acord o actuació que permetés la celebració del referèndum.

Es constata que, com a mínim, el llavors alcalde en tenia coneixement des del 12 de setembre del 2017, ja que és la data en què l’Ajuntament va rebre un requeriment dirigit a l’alcaldia en el qual, entre altres, s’advertia de les eventuals responsabilitats en les quals podien incórrer si no atenien el requeriment.