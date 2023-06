El lloguer bat rècords a Sabadell: “Ve gent expulsada de Barcelona”

Sabadell va tancar el 2022 amb un nou rècord en el preu mitjà del lloguer mensual a la ciutat. En el darrer trimestre de l’any passat la mitjana es va enfilar fins als 728,86 euros, un 10% més que el mateix període del passat 2021 (662,46 €) i un 0,5% superior al trimestre anterior (725 €). Fa cinc anys –agafant de referència el 4t del 2022– el preu mitjà era de 632,85 euros. Tot i aquest rècord històric, Sabadell es manté molt per sota la mitjana catalana. I és que tot i que el darrer trimestre va fregar els 730 euros, la mitjana anual va situar-se als 703,45 €, mentre que en el conjunt de Catalunya es va situar prop dels 780 euros (779,84 €), segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Viure a Sabadell, però, continua sent més econòmic que en poblacions com Sant Cugat del Vallès (1.240,95 €), Barcelona (1.026,86 €), Badalona (808,02 €), Sant Boi del Llobregat (738,94 €), Hospitalet del Llobregat (731,31 €) i Cornellà de Llobregat (723,23 €). En canvi, el preu mitjà mensual del lloguer d’habitatge a Terrassa és més econòmic que Sabadell (650,53 €). “Això és per la mateixa condició de cada ciutat. El centre de Terrassa és més petit, i no té els barris de Gràcia o la Creu Alta. No es poden comparar, en aquest sentit”, apunta el gerent de la Cambra de la Propietat, Miquel Àngel Vicente.

Lloguer per habitacions

En el cas concret de Sabadell, més enllà dels efectes de la inflació, la falta d’oferta –i ara més recentment amb la llei d’habitatge–, la proximitat amb Barcelona ha fet que la ciutat en noti els seus efectes: “La demanda de pis de lloguer és ben latent, ben viva. Darrerament, ve més gent expulsada de Barcelona pels preus prohibitius”, assegura Josep Marín, gerent d’Exes Sabadell Centre, mentre alerta que “la llei de l’habitatge ha provocat incertesa i inseguretat pels propietaris. Falten pisos i la demanda va in crescendo. Acabarà apareixent demanda de lloguer per habitacions”.