Consulta el programa de la festa major de Ca n’Oriac del 2023

La revetlla popular va ser una de les primeres activitats que organitzaven els veïns de Ca n’Oriac del 1979 per a inaugurar la que seria la primera festa del barri. I es consolida any rere any com l’activitat estrella del programa. “S’omple l’avinguda de Matadepera de gent, sempre ha estat l’activitat amb més èxit de totes”, apunta l’Antonio Fernández, veí que va organitzar la primera festa popular del barri. Fins aleshores, l’agrupació de veïns estava molt capficada en reclamar els bàsics per al veïnat: aigua, llum i pavimentació dels carrers per no trepitjar fang.

Però la iniciativa d’alguns nouvinguts al nord de Sabadell van posar el focus també en la importància de la cultura i teixir llaços entre els veïns. “Vam haver de convèncer la resta d’agrupació de veïns perquè s’impliquessin amb aquesta proposta”, recorda. L’Antonio és l’únic veí que està viu del grup que va organitzar la primera festivitat, i recorda com ha canviat el barri i les seves festes. “Abans, havíem de demanar diners als firaires, era diferent”, exposa. Però sosté que els hi deixaven “molts més diners dels que tenim ara”. Uns 4 o 5 milions de pessetes (entre 24.000 i 30.000 euros).

Des dels seus inicis, aquesta festa ha captat molts veïns del nord de Sabadell, però ara sedueix sabadellencs de tots els barris i també veïns d’altres municipis. “Aquesta festa és molt popular i reconeguda, ve gent de Castellar, Matadepera, Terrassa…” sosté la Palmira Gabernet, secretària de l’associació veïnal.

Què s’hi farà?

La revetlla popular, amb l’orquestra Literal, tindrà lloc dissabte al vespre i preveu aglutinar centenars de veïns. D’altra banda, històricament, Ca n’Oriac ha donat el seu espai als artistes locals. Enguany també ho farà amb el grup Poker, música de rock, diumenge al vespre.

Però les activitats infantils continuen agafant importància – Jugàlia són jocs de taula per a tota la família– i la cultura popular, amb una diada castellera, havaneres, espectacle dels gegants de Gràcia i correfoc amb les Bruixes del Nord.

D’altra banda, la Rosa López és una veïna que organitza per primer cop l’exposició de Macramé. “Som un grup de vuit que fem un curs gratuït de macramé durant l’any, és una forma que tinguin el seu espai”, exposa. Ella vol aportar el seu granet de sorra al barri amb aquests cursos.