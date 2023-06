El barri de Gràcia celebra la seva primera festa major petita

El barri de Gràcia està de festa major. Més concretament de festa petita, ja que només ha durat un dia. Aquest dissabte 10 de juny. Com és tradició la gran se celebra al setembre, però enguany han volgut celebrar una prèvia per donar tancada al curs i agafar forces per a la tornada de l’estiu. Així doncs, la plaça del Treball s’ha engalanat un cop més per viure una intensa jornada d’activitats.

“Estem al 50è aniversari de l’AVG, i per això vam considerar que seria bona idea fer la festa per reunir-nos tots abans de l’estiu”, ha explicat Ricard Fernández, portaveu de la comissió de festes. Un altre dels objectius és recaptar fons per la festa major gran, per aquest motiu han muntat un servei de barra. En ser una prèvia també han volgut oferir propostes diferents: “Entenem que els models actuals de festa major són una mica caducs i per aquest motiu hem volgut innovar”. És per això que a Gràcia s’ha pogut veure DJ de músiques tropicals, tallers de creació de titelles, un biblioracó per reivindicar la construcció de la Biblioteca al districte 5è i una demostració de grafitis.

Les diferents activitats s’han coordinat amb els veïns, membres de l’AVG i també amb entitats del barri. “No tenim una xarxa gaire gran de moment, però va creixent i és important que anem cooperant i promocionant-nos entre nosaltres”, ha comentat.

La jornada a Gràcia s’ha completat amb un dinar popular amb 80 persones i un concert a ritme d’early reggae, rocksteady i ska.