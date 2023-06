El gòspel reviurà l’època daurada del mític segell Motown

Barcelona Gospel Messengers farà reviure èxits que el mític segell discogràfic Motown va popularitzar a partir de la dècada dels 60. El cor interpretarà cançons de Marvin Gaye, Lionel Richie, Stapple Singers, Stevie Wonder, The Tempations, The Commodores, Bill Withers, The Jackson 5, Barry White i, entre altres, Kool & the Gang. Serà dijous, a les 20h, al pati del Casal Pere Quart, en un concert titulat com a Dance! i emmarcat en el XXIII Festival de Música de Sabadell, organitzat per Joventuts Musicals.

“El públic viurà un repertori molt festiu, l’època daurada del segell Motown passada per un sedàs harmonitzador de gòspel”, avança el director de Barcelona Gospel Messengers, Ramon Escalé. “És una festa des del principi fins al final, amb una posada en escena molt cuidada. La gent acaba ballant”, afegeix.

És una època musical que va fascinar-lo, com a molta altra gent. Alguns dels “grans hits” que viurà el públic del Casal Pere Quart seran el mític Celebration, de Kool & The Gang; Easy, de The Commodores; Lovely Days, de Bill Withers; What’s Going On, de Marvin Gaye; o, entre molts altres, Papa Was a Rollin’ Stone, de The Temptations.

Escalé, que s’ha encarregat dels arranjaments de repertori, dirigeix a Messegers perquè aportin “el seu color sonor” i la seva energia a les cançons. El concert combinarà “tradició i modernitat, gospel i funk, tendresa i contundència, respecte i risc”.

Barcelona Gospel Messengers està compost per un cor amb una dotzena de veus. L’acompanyaran Martí Serra, tenor saxo; Ignasi Cussó, guitarra; Isaac Coll, baix elèctric; Andreu Moreno, bateria; i Ramon Escalé, que a banda de la direcció s’encarrega dels teclats.