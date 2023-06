El nou Govern de Sabadell ja està en marxa. L’alcaldessa Marta Farrés ha ampliat l’executiu fins als 14 regidors. Els partits de l’oposició es mostren a l’expectativa després de la configuració de l’equip del pròxim mandat. Les novetats: més dones que homes, cinc tinents d’alcaldessa –en comptes de quatre–, la seguretat i l’espai públic com a àrees de primer nivell i una nova regidoria de plagues.

ERC, “propositiu”

El líder d’ERC, Gabriel Fernàndez, considera que el nou executiu continua el treball anterior i apunta a la “provisionalitat” d’algun càrrec pendent de les eleccions generals. “Creiem que s’han de donar els primers 100 dies al Govern, perquè hi ha cares noves que s’hauran d’afiançar en el nou rol”, apunta. “Som un grup de proposició. Serem molt proactius”, afirma, recollint el guant de l’alcaldessa, que ha estès la mà a les forces de l’oposició. Fernàndez opta per esperar aquest període perquè l’executiu confirmi les intencions, passant de les paraules als fets. “Nosaltres ajudarem, que és el rol que tenim ara, a més de fiscalitzar i proposar. És el que espera qui ens ha votat”, reivindica.

Crítiques de la Crida als projectes

La Crida ha expressat la seva disconformitat amb els principals eixos d’actuació, sobretot grans projectes ja presents en l’anterior mandat. “No és el que voldríem per a Sabadell”, remarca la portaveu Nani Valero. “Continuen endavant amb projectes gegants, que no aterren a les necessitats dels veïns dels barris”, expressa. Sobre la trobada amb Farrés, sosté que “li hem reclamat polítiques socials reals i respostes a les necessitats de qui menys té. La ciutat cada vegada pateix més desigualtats i no sembla que hi hagi voluntat del PSC de canviar-ho”, lamenta. Sobre el nou cartipàs, la formació considera que es tracta d’un equip nombrós “però alhora feble, on no hi ha totes les confiances dipositades per igual”. La Crida ha insistit a exigir transparència i agilitat de l’Administració cap als veïns, “però també de cara als grups que som representants de gran part de l’electorat”.

Junts estén la mà

Des de Junts per Sabadell també volen donar 100 dies al nou Govern per veure com dibuixen el projecte de ciutat. El líder del grup, Lluís Matas, considera que en la configuració de l’executiu local hi ha àrees “molt potents, amb moltes competències i responsabilitats”, mentre altres són “més fluixes”. Entre els diferents àmbits d’actuació, el juntaire apunta a l’àrea del tinent Eloi Cortés, que queda reforçada, amb més noms “i carpetes rellevants”. Matas ha assenyalat dos aspectes que el partit considera prioritaris, com són la promoció econòmica i la transició energètica, dos departaments “poc encaixats dins el cartipàs”. El partit vol mantenir les seves propostes, obert a negociar amb un govern en majoria. Entre els principals punts, el grup vol abordar el nou pla de mobilitat, l’emergència climàtica, les obres a la Gran Via, la ronda Nord, el pàrquing del centre, l’oficina de turisme o el projecte del museu tèxtil.

Els dubtes d’En Comú Podem

Pel que fa als comuns, Joan Mena ha expressat dubtes sobre el nou organigrama, especialment pel que fa a la diferenciació de funcions. “Detectem moltes interferències entre àrees. No veiem una coherència de govern. I encara no estan clares les prioritats”, apunta el líder de la formació. “No som capaços de veure quines àrees o programes són prioritaris”, reitera, expressant la preocupació pel que consideren una “mancança en matèria mediambiental”. Més enllà de la regidoria de transició ecològica, manifesta Mena, “no hi ha una clara voluntat d’apostar per l’eix medioambiental i per la transició ecològica com un element transversal de les polítiques”. El regidor considera que aquest hauria de ser un element cabdal en el mandat 23-27.

Cuca Santos (PP), prudent

Des del PP, Cuca Santos es mostra prudent a l’hora de fer valoracions sobre el nou govern de Marta Farrés després d’un primer intercanvi d’impressions en què han quedat incògnites per resoldre. “De moment, només podem dir que són àrees molt extenses, amb moltes subàrees. Ara, toca esperar per veure com funciona, quines propostes es fan i els principals projectes de cadascuna d’elles”. Santos, oberta al diàleg amb cada tinent d’alcaldessa, espera conèixer els grans projectes de l’executiu, a expenses de veure quina participació esperen de l’oposició. “El que més ens interessa és que comptin també amb propostes que pugui fer el Partit Popular i millorar propostes presentades per l’equip de govern”.