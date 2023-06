No hi haurà sorpreses. Marta Farrés repetirà com a alcaldessa de Sabadell quatre anys més. La investidura, que tindrà lloc aquest dissabte, tirarà endavant gràcies a la majoria absoluta obtinguda pel PSC en les eleccions municipals. Els socialistes tenen màniga ampla i no necessitaran cap soci per a governar. Malgrat la victòria contundent, la ciutat manté el nivell d’exigència sobre el futur Govern. Els veïns, tant els que han votat el PSC com el que no, exigeixen canvis.

El Diari de Sabadell s’ha posat en contacte amb els grups de l’oposició del nou ple, entitats i associacions de la ciutat per saber quines són les seves peticions per als primers 100 dies del segon mandat de Marta Farrés. Una àmplia representació empresarial, social, esportiva, cultural i política que vol tenir veu i vot en el futur de Sabadell i que deixa una llista d’onze reptes pendents.

El nou Govern tindrà poc temps per complir-los: l’agost no és hàbil a l’Ajuntament de Sabadell i, tornant de vacances, la Festa Major centra l’actualitat de la ciutat. La llista de deures pendents s’haurà de començar a resoldre dilluns mateix.

1. Empreses on treballar

Només un 30% dels sabadellencs viu i treballa a la ciutat. La majoria dels veïns s’han de desplaçar per anar a la feina cada dia, molts d’ells a Barcelona. Tant el president del Gremi de Fabricants, Esteve Gené, com la del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, demanen “diàleg” amb les entitats econòmiques per crear ocupació i millorar l’FP. “Hi ha més 10.000 treballadors que pateixen aquest dèficit de llocs de treball”, exposa Bosch, que vol que Sabadell no sigui una “ciutat dormitori”.

Així mateix, Gené demana desplegar les sis hectàrees de sòl industrial disponible per instal·lar-hi més empreses. El PSC ja s’ha compromès a fer les cessions de terreny en els primers mesos del nou Govern, fent front a una petició tant empresarial com política: els comuns han exigit “recuperar la capitalitat industrial” de Sabadell.

Per atraure empreses, la Cambra de Comerç demana abaixar els impostos. “Cal revisar i reduir la fiscalitat municipal per crear i ampliar l’activitat econòmica i fer de Sabadell una ciutat més atractiva”, sosté el seu president, Ramon Alberich.

2. Menys burocràcia

L’Ajuntament ha de ser més àgil i no perdre’s entre papers i tràmits. Aquesta és una demanda ciutadana i de diversos sectors, com el de la construcció. Des del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el sabadellenc Fermín Aparicio demana que es posi en marxa el nou aplicatiu de Llicències i que es “coordini en tot moment” amb el departament d’Activitats. Ramon Alberich, de la Cambra, demana reduir un 20% els terminis actuals de tramitació dels expedients de llicències d’activitat i d’obres.

3. Ronda Nord i Gran Via

Passar de les paraules als fets, això és el que exigeix Alícia Bosch (Gremi de Fabricants) respecte a la ronda Nord de Sabadell i Terrassa de cara els primers 100 dies del nou govern. Vol definir el traçat de la futura carretera i també repensar tota la mobilitat futura amb totes les rondes de circumval·lació per donar accés als polígons. No tothom hi està d’acord: Nani Valero (Crida) considera “imprescindible i innegociable” que el Govern deixi de donar suport al Quart Cinturó.

En paral·lel, les obres de remodelació de la Gran Via estan a mitges i veïns, entitats i partits volen que es compleixi amb el calendari previst. El portaveu de Junts, Lluís Matas, que va portar el projecte el mandat passat va un pas més enllà i demana definir el futur de la Gran Via abans que s’aprovi el traçat de la ronda Nord: “Sabadell ha de tenir els deures fets”.

4. Mobilitat del futur

La mobilitat és molt més que la ronda Nord i la Gran Via. El president de Cambra Sabadell, Ramon Alberich, demana “solucions” per a la càrrega i descàrrega de mercaderies i també “revisar” la mobilitat interna en els punts negres. Mentrestant, Bosch demana reflexionar sobre el futur del transport públic “aixecant el focus de la B-40”. De la mateixa manera, el COAC vol que es defineixin si es construiran més carrils bici aquest mandat.

La transformació de la mobilitat té a veure amb l’espai per als vehicles als carrers, segons ERC. Els republicans demanen planificar les “vianantitzacions” i la “naturalització de la trama urbana” per a tot el mandat.

5. El pàrquing del Centre

Després de la inauguració del nou passeig el novembre de 2022, el repte immediat és l’aparcament de sota, que està a mig construir. El govern socialista va comprar el pàrquing de passeig Manresa a FGC amb la intenció d’ajuntar-lo amb el de Doctor Robert, gestionat per Saba. Un gran aparcament amb 500 places que s’ha fet esperar tant que ha creuat aquest mandat. Tant Ramon Alberich (Cambra) com Lluís Matas (Junts) demanen al nou govern que sigui una realitat.

L’Ajuntament encara està negociant la liquidació del contracte actual amb Saba a Doctor Robert. Sense aquest pas, els dos aparcaments no es poden unificar, treure la nova concessió i fer les obres necessàries per habilitar l’equipament.

6. Un destí per al Ripoll

Un entorn natural excepcional amb patrimoni i antigues empreses degradades. Les entitats demanen passar pàgina i obrir una nova etapa al riu Ripoll. La presidenta de l’Associació per l’impuls de l’Àrea Ripoll, Rosvi Moix, demana aprovar els nous usos a la vora del riu perquè s’hi puguin posar noves empreses. Així mateix, exigeix “diàleg” per rehabilitar les infraestructures i millorar el medi natural.

S’hi afegeix ERC, que demana planificar la naturalització del riu Ripoll i del seu entorn. El seu portaveu, Gabriel Fernàndez, sosté que tindrà “mà estesa” amb el Govern per “millorar la vida dels sabadellencs” amb aquesta i altres propostes de ciutat. La Crida, en canvi, demana aturar el SurfCity, la piscina d’onades artificials projectada a Sant Oleguer, i activar “l’horta pública”.

Joan Mena (En Comú Podem) no en té prou amb el Ripoll i demana al nou Govern que creï un pla estratègic per plantar més arbres i fomentar les zones verdes, a banda de “potenciar el Ripoll”.

7. Més civisme i neteja

L’ordenança de Civisme i Convivència, que augmenta les sancions pels botellots i el soroll, s’ha de començar a aplicar en els primers 100 dies del nou govern. Junts hi està a favor, mentre ERC i la Crida s’hi oposen. Molts veïns reclamen solucionar problemes de convivència, com el soroll generat per l’oci nocturn, ens explica Evarist Fortuny (AAVV Centre-Mercat).

L’excés de brutícia i la irrupció de paneroles i rates també preocupa el veïnat. Jaume Fonts, de l’Associació de Veïns de Sol i Padrís, lamenta el mal estat de l’avinguda Pablo Iglesias. Demana “més neteja” en una zona que s’ha convertit en “un esbarzer d’herbes i brutícia” i instal·lar-hi llums LED.

Algunes obres pendents, com la plaça Mossèn Geis i els parcs del Nord i de les Aigües també figuren entre les demandes veïnals. En aquest sentit, la líder del PP, Cuca Santos, demana millorar els ferms i voreres en barris com Campoamor, Can Deu i Ca n’Oriac, aprofitant l’estiu. “Serà millor que posar-hi pedaços, com s’està fent ara”, conclou.

8. Ajut per al tercer sector

Les entitats del tercer sector, com Atendis i Cipo, pateixen l’infrafinançament del Govern de la Generalitat des de fa anys. Les llistes d’espera són llargues, com constata el president d’Atendis, Josep Suárez, que demana que se’ls cedeixi sòl municipal per fer una nova residència centrada en discapacitat intel·lectual i trastorn de la conducta.

9. Òpera i cultura popular

La Fundació Òpera Catalunya (FOC) i Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) proposen començar a treballar en un nou equipament per “descentralitzar la cultura” a Catalunya: el Teatre-Centre de Producció Nacional pel Circuit d’Òpera a Catalunya i l’Orquestra Simfònica del Vallès, cofinançat per l’Estat, la Generalitat i també l’Ajuntament.

En un altre ordre de coses, la Crida se’n recorda que el setembre toca Festa Major i exigeix una festa “de totes i no d’unes poques” amb el paper que les entitats culturals mereixen.

10. El nou museu tèxtil

El nou govern Farrés té la compra de l’antic Museu del Gas sobre la taula. L’acord està a punt: l’alcaldessa preveu tancar l’adquisició amb Naturgy abans d’acabar l’any i reconvetir l’espai en el nou museu d’història i del tèxtil de Sabadell. Al darrere del futur equipament hi ha l’Esdi, la Fundació Antoni de Montpalau i el Gremi de Fabricants. El president de la patronal, Esteve Gené, demana “concretar” el projecte museístic en els primers 100 dies de mandat.

Lluís Matas (Junts) s’afegeix a la demanda i també insisteix en l’Oficina de Turisme projectada a la Casa Duran, mentre Joan Mena (En Comú Podem) aposta per un pla integral de museus.

11. La ‘nova’ Nova Creu Alta

El Centre d’Esports Sabadell mira de portes endins. El club demana “complir amb el que compromès”: iniciar les reformes i millores ja previstes per als espais de la Nova Creu Alta i Olímpia, que són de titularitat municipal. Les obres estan adjudicades i ja estan a punt.