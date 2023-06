Els temps han canviat, els partits ja s’emeten per Internet i tenim més mitjans a l’abast, però el nou Diari no només va evitar que sentíssim un buit ple de nostàlgia, sinó que es va adaptar als nous temps amb una edició digital fantàstica que ens fa sentir com a casa als que vivim fora de Sabadell i no podem anar al quiosc a comprar-lo.

Us vull felicitar a tots per aquest cinquè aniversari i donar-vos les gràcies per seguir fomentant aquest periodisme de proximitat que és més necessari que mai en un món com el que ens ha tocat viure.