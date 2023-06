El Fresc Festival aixeca el teló amb ‘El Tigre’

La sisena edició del Fresc Festival ja és aquí. El cicle cultural de l’estiu per excel·lència a Sabadell ha aixecat el teló aquest diumenge al vespre als Jardinets de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. L’espectacle encarregat d’estrenar la cita ha estat ‘El Tigre‘. Una comèdia dirigida per Ramon Madaula i amb l’actriu Mercè Martínez, tots dos sabadellencs amb la presència dalt l’escenari del també actor David Olivares. Abans de les actuacions, però, el públic ha pogut gaudir d’un pica-pica per obrir boca.

Got buit o got ple?

Amb tot preparat i el públic al seu bloc ha començat la funció. Aquesta presenta un xoc d’estils representats en cadascun dels personatges. Olivares representa el paper d’un coach, o especialista en desenvolupament personal com defineix el personatge. La seva visió de la vida és molt optimista i sempre té resposta per a tot. A l’altra cara de la moneda trobem la figura de Martínez. Ella representa una fotògrafa que acaba de patir un desengany amorós. Això la porta a veure la vida amb una gran negativitat amargor. Unes fotografies per a un suplement dominical fan que les seves vides es creuin i fent així que comencin les rialles.

Les sorpreses, els consells, la crítica a com afrontar els problemes de la vida i altres situacions irreverents es van succeint dalt l’escenari. Tot en una comèdia molt fresca-com el mateix festival- en la que es descobreix el concepte d’El Tigre i també el fet que ‘vendre’ consells als altres és sempre molt més fàcil que aplicar-se’ls a un mateix. Aquell consejos vendo y para mí no tengo que diuen alguns. Les actuacions de Martínez i Olivares centren tota l’atenció. Captant al públic des del primer minut i aconseguint que estiguin atents en tot moment. Com a curiositat especial també cal dir que hi participa un tercer personatge, però no us revelarem qui és per mantenir la incògnita.

Estiu als Jardinets

L’obra de ‘El Tigre’ és només la punta de l’Iceberg del Fresc. I és que fins al pròxim 13 de juliol, una quinzena de propostes, entre teatre, concerts, poesia i monòlegs ompliran d’oci i cultura l’escenari dels Jardinets. Si hi voleu assistir caldrà que us afanyeu, ja que hi ha espectacles en què s’han adquirit un 80% d’entrades, com el de Judit Nedderman (26 juny), Montserrat Martí (5 juliol) i les obres Les bones intencions (27 juny), Agència Matrimonial 7 d’amor (6 juliol) i M’esperaràs? (10 juliol).

Una gran oferta cultural per a gaudir de les nits d’estiu a la ciutat en un bon entorn. Si hi podeu assistir, segur que trobeu algun espectacle que us sembli interessant. En cas que la funció estigui completa no us preocupeu, segur que l’any que ve tindreu més sort. Perquè com diuen a El Tigre, la vida cal afrontar-la sempre amb optimisme.

Fotos Lluís Franco