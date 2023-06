La Cobla Mediterrània serà rebuda amb els braços oberts a Sabadell, casa seva, aquest dijous, 29 de juny, a les 20 h. La reputada formació actuarà, juntament amb la soprano Marta Valero, al pati del Casal Pere Quart, en el marc del XXIII Festival Internacional de Música de Sabadell, organitzat per Joventuts Musicals. El repertori del concert estarà format íntegrament per peces del compositor Manuel Oltra, com a homenatge a la seva figura.

“Sempre és un goig tocar a la nostra ciutat. Per a nosaltres el festival de Joventuts Musicals és una cita imprescindible, un dels moments àlgids de la temporada en què tenim l’oportunitat d’innovar, estrenar i difondre la nostra música”, explica Lluís Alcalà, un dels tenors de la Cobla Mediterrània, reconeguda com una de les millors de Catalunya.

El concert permetrà descobrir “grans clàssics” per a cobla i veu d’Oltra, “un dels grandíssims compositors de la història de la nostra música”, assegura Alcalà. No són peces per a ballar sardanes, sinó música “introspectiva, complexa i molt treballada, per a gaudir escoltant-la”, afegeix el tenor.

La Cobla Mediterrània i la soprano Marta Valero, amb una veu poderosa i emotiva, han treballat moltes vegades en el passat, tant en concerts com en gravacions. La formació sabadellenca, dirigida per Bernat Castillejo, comptarà en el concert amb Josep Maria Serracant com a narrador. Al flabiol i al tamborí, hi haurà Monse Soques; a les tibles, Jaume Yelo i Francesc Gregori; com a tenors, Alcalà i Jordi Figaró; Carles Raya i Antonio Ortega, a les trompetes; Pol Vilar, al trombó; com a fiscorns, Dario Garcia i Albert Pol; i al contrabaix, Marc Santiago.