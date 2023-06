El Passeig de Castellar, una via per entendre la història de la vila

Les fotografies no només serveixen per veure com canvien edificis, equipaments i entorns d’un municipi. Les imatges també ens reflecteixen una societat, un temps i uns hàbits que han anat evolucionant inevitablement amb el pas dels anys. Traçat urbà i ciutadania s’han anat transformant de la mà.

Aquesta realitat és visible al Passeig de Castellar del Vallès. Més enllà de ser una de les principals vies d’entrada al nucli antic de la vila, és un trajecte que, per als nouvinguts i visitants esporàdics, serveix per fer-se un dibuix precís i acurat del municipi. També el seu creixement, observant com els seus punts més allunyats entre ells, tocant a la carretera de Sentmenat i a la carretera de Sabadell, han anat augmentant en volum de serveis i equipaments.

La via va ser urbanitzada per iniciativa de Josep Tolrà durant el seu exercici com a alcalde el 1870. La part final és coneguda popularment pels Pedrissos perquè sempre hi ha hagut dos pedrissos. Des de sempre ha estat un punt important perquè tot acte o personalitat era rebut en els Pedrissos per les autoritats i la comitiva pujava Passeig amunt. Durant el 1990 es va fer la darrera remodelació del Passeig.