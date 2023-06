L’actor Jaume Garcia Arija estrena l’obra ‘El petit príncep Aklin’ a Sabadell

New York, 1943. Una obra dura i plena d’al·lusions a la vida, filosofia en el seu estat més pur. El sabadellenc Jaume Garcia Arija estrena aquest cap de setmana el monòleg El petit príncep Aklin, una obra guionitzada i dirigida per Eles Alavedra. No és una recreació de l’obra infantil d’Antoine de Saint-Exupéry, sinó una recreació de la seva vida un cop va rebre l’exemplar a les seves mans, pocs dies abans de reincorporar-se a l’exèrcit per a combatre els nazis en la Segona Guerra Mundial. És aleshores quan rememora alguns dels fets que el van inspirar per escriure la seva gran obra.

No és una obra per infants. Però recull al·lusions clares al Petit Príncep, amb recreacions de les il·lustracions en viu amb les mans de Garcia Arija traçant una pissarra. L’obra de Saint-Exupéry, alhora, recull també aquestes referències a la Segona Guerra Mundial.

De fet, va escriure el Petit Príncep durant el seu exili als Estats Units, després de combatre contra els nazis com a pilot d’aviació fins que Hitler va aconseguir envair França.

El director de l’obra, Eles Alavedra, va iniciar aquest projecte fa 30 anys. Va ser quan va llegir El petit príncep i la va trobar “una obra enigmàtica“. “Ell deia que era pilot de les seves vivències, no es considerava un artista”, explica el guionista. De fet, sosté que de la seva obra se’n poden extreure diverses lectures, però assegura que n’està farcida, de simbolisme.

Aleshores, va idear un monòleg amb una duració de poc més d’una hora que, interpretat per Garcia Arija, s’estrena aquest dissabte 1 de juliol a les 19.30h al Casal Pere Quart i es representarà els dissabtes i diumenges fins el 16 de juliol.

Cuidar cada detall

L’escenografia és única, però cada detall està curosament escollit. Alguns detalls del Marroc, on l’autor del Petit Príncep va viure durant un temps. La recreació d’un avió militar, que ell va pilotar com a avió fotogràfic per a detectar tancs i tropes enemigues. “Volia lluitar contra el nazisme, però sense armes”, exposa Alavedra. La reproducció fidel d’una jaqueta militar, amb les corresponents condecoracions. Fins i tot Garcia Arija duu un braçalet, que va ser l’últim rastre que es va trobar de Saint-Exupéry, al mar.