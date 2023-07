Manuel Oltra, sempre en el record i al faristol

Una de les cites habituals dins el Festival Internacional de Música a Sabadell, organitzat per les Joventuts Musicals, és el concert de cobla. I com ve sent habitual, la Cobla Mediterrània ha ofert un programa que ens recordava la importància del repertori i d’aquests conjunts instrumentals a Sabadell.

El concert homenatjava Manuel Oltra (1922-2015) amb una selecció d’onze obres de diversos gèneres, estils i èpoques escrites preferentment per a cobla: d’arranjaments de peces folklòriques i populars com La contradansa d’Alentorn Op. 59 de 1955 fins a cançons sobre textos de Gerardo Diego, Garcia Lorca i Alberti que la mezzosoprano Marta Valero va defensar folgadament amb entenedora dicció, domini estilístic i una volada lírica gens artificiosa. En part, perquè les ha treballat amb profunditat enregistrant-les per al segell PICAP en un dels nombrosos projectes impulsats per Josep Maria Serracant i l’entitat Músics per la cobla. Entre aquestes cal destacar l’idiomatisme quasi “jondo” de Danza Op. 78 sobre text de Lorca; la vivacitat de les arrels populars de La amante Op. 101 sobre poemes d’Alberti; i l’enèrgica expansivitat d’Ara bufa el vent sonor sobre text de Joan Folguera, oferta com a bis i en l’arranjament per a cobla del mateix Serracant.

Serracant, que va tractar al compositor durant els seus darrers vint anys, va presentar l’acte oferint un repàs biogràfic sobre Oltra i sobre el context de les obres del programa, amb un emocionat record per a Jesús Ventura i a Jordi Roca. Enmig, la resta de composicions presentaven camps com el simfònic amb l’ambiciosa i contundent Montmagastre i altres basades en ritmes de dansa com la masurca lenta Pepita (2000) o la fresca polca Galop-polag (1992), passant per sardanes com La ben plantada (1982) o miniatures com Rondino Op. 224 (1992).

La Cobla Mediterrània i el seu titular des de 2005, Bernat Castillejo, van oferir un concert digne i amb ofici, fruit de l’experiència d’uns músics que porten moltes hores davant el faristol i d’un Castillejo que sempre sap trobar un sentit musical a les obres: des del rubato a Pepita fins a la claredat de textures a La ben plantada amb les intervencions de segones veus melòdiques, sense oblidar l’equilibri de conjunt en els passatges més contundents de Montmagastre.

En resum, un altre bona proposta made in Sabadell que en referma el potencial com a capital cultural el proper 2024 i que, a més, promou l’obra d’un mestre humil, d’ofici sòlid i també destells de talent que va llegar un catàleg extensíssim, una part del qual apareixerà en tres enregistraments però que segueix mancat d’una monografia que n’aglutini tan la personalitat com l’estudi de la seva obra des d’una òptica rigorosa, acadèmica i, alhora, planera.