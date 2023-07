La majoria de partits del ple, a favor de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa

La majoria de partits de l’oposició al ple de l’Ajuntament de Sabadell celebren l’acord entre la Generalitat i l’Estat per definir la futura ronda Nord entre Sabadell i Terrassa, enllaçant els dos municipis amb Castellar del Vallès.

El principal grup de l’oposició, ERC, defensa que “en diguin com en diguin; ahir, avui i demà, contra el Quart Cinturó”, en paraules del seu portaveu, Gabriel Fernàndez. Per part de la Crida, la regidora Anna Lara apunta que “hi ha qui fa més de 30 anys que lluita contra aquesta infraestructura obsoleta i allà seguirem”.

Junts mostra la seva “satisfacció” per la notícia, i veu el projecte com “una solució a la mobilitat i a la contaminació”, en paraules del portaveu Lluís Matas. Des dels comuns, el portaveu Joan Mena afirma “que el PSOE i ERC pactin trinxar el territori del Vallès és una mala notícia” i Cuca Santos (PP) remarca que és una “infraestructura fonamental per la ciutat”.